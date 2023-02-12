Думал, последний раз вижу деток, – защитник "Азовстали" вспомнил утро 24 февраля

Украинский пограничник, защитник "Азовстали" Игорь Кучер героически оборонял город Мариуполь. Защитник вспомнил, что утром 24 февраля думал, что в последний раз видит своих деток.

Игорь Кучер получил орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Он проявил личное мужество и отвагу в борьбе против российского агрессора.

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Защитник "Азовстали" вспомнил утро 24 февраля

По словам военного, утром 24 февраля он с коллегами получил команду – "первая боевая готовность". После этого все услышали первые взрывы и звук самолета. Тогда стало ясно, что это полномасштабное вторжение.

Когда шел из дома, то подумал, что, возможно, последний раз вижу своих деток – это ощущение не забудется никогда,

– вспомнил Игорь Кучер.

Пограничник самоотверженно принимал участие в отбитии атак оккупантов на подступах к металлургическому комбинату "Азовсталь". Позже он оказался во вражеском плену.

21 сентября 2022 года Игоря освободили из плена. Он сразу же поехал на присягу к своему сыну.

"Для сына это была настоящая неожиданность, а я хотел преподнести ему настоящий сюрприз и подарок", – рассказал полковник.



Игорь Кучер после плена поехал на присягу к сыну / Скриншот с видео

Игорь Кучер рассказал об обороне Мариуполя: смотрите видео

Возвращение защитников "Азовстали"

Напомним, что 21 сентября состоялся наибольший обмен пленными между Украиной и Россией, в результате которого наше государство вернуло 215 героев, передав России 55 оккупантов и кума Путина Виктора Медведчука.

В частности, Украина вернула:

118 нацгвардейцев, 108 из которых – участники полка под командованием Дениса Прокопенко.

50 бойцов ВМС;

22 бойца других подразделений ВСУ;

9 работников Госпогранслужбы;

9 работников Нацполиции;

9 бойцов Теробороны;

1 сотрудника СБУ;

1 работника Госслужбы спецтранспорта;

1 сотрудник Государственной таможенной службы;

2 гражданских.

Среди тех, кого удалось вернуть, – 8 раненых во время российского теракта в Еленовке и 10 иностранцев.