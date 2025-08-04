Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

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Почему требуют увольнения врача во Львове?

В понедельник, 4 августа, возле Львовской областной клинической больницы прошла акция протеста. Примерно 25 человек, среди которых ветераны и неравнодушные граждане, требовали увольнения врача-гинеколога Игоря Мальчевского.

Как известно, он грубо отказал ветерану с инвалидностью Николаю Веремейчику освободить паркоместо, которое предоставило ему ОСМД.

Участники акции держали плакаты и выкрикивали лозунги вроде "Мальчевского прочь!". Они отмечали, что такое поведение недопустимо в отношении защитников Украины.

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Как передает издание, руководитель больницы Михаил Гичка имел встречу с протестующими. Он заявил, что поддерживает увольнение Мальчевского. По его словам, возможным вариантом является добровольное заявление врача на увольнение.

Должна быть юридическая основа. Сам Мальчевский предварительно сказал, что "все должно происходить в правовом порядке",

– добавил Михаил Гичка.

Что известно о скандале с врачом?

Ранее сообщалось, что во Львове ветерану войны Николаю Веремейчику с ампутированным предплечьем ОСМД выделило паркоместо. Однако он не имеет возможности припарковаться там, поскольку его занял врач-гинеколог Игорь Мальчевский.

Медик отказывался освобождать паркоместо и грубо отвечал военному. ОСМД обязало убрать авто, иначе дело может быть передано в суд для принудительной эвакуации машины. В то же время сам Мальчевский публично не прокомментировал ситуацию и не извинился перед ветераном.