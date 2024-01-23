Мазепе уменьшили залог: Апелляционный суд принял решение о бизнесмене

Вечером 18 января стало известно о задержании украинского бизнесмена Игоря Мазепы. Известно, что он находится под стражей, ведь является фигурантом одного из дел ГБР.

Суд во время заседания 23 января принял решение оставить Игоря Мазепу под стражей. Он и его брат проходят по делу о присвоении земли возле Киевской ГЭС.

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Его хотели взять на поруки

Бизнесмена хотели взять на поруки около десяти человек. В частности, депутат Андрей Герус.

В то же время Мазепе уменьшили сумму залога до 21 миллиона гривен. Дело Мазепы получило большой резонанс всего за несколько дней. Нашлись даже те, кто защищал бизнесмена и говорили о "преследовании". В то же время директор Государственного бюро расследований не обошел вниманием и эти упреки.

Он подчеркнул, что Украина – правовое государство и все имеют право на защиту, однако Бюро противодействует коррупции и разоблачает преступные схемы.

Почему сначала требовали 700 миллионов гривен залога