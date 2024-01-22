Роман Гринкевич получил подозрение в хищении средств на украинскую армию еще 17 января. Также подозрения получили еще четыре человека, в том числе его отец Игорь Гринкевич.
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Вышел с камеры
Судебное заседание по делу Гринкевича-младшего стартовало около 19:49. Подозреваемого завели в суд в наручниках и посадили за стеклянным заграждением. Некоторое время бизнесмен сидел с опущенной головой и скрывался от камер.
Впоследствии он попросил судью пересесть со скамьи подсудимого на место рядом со своим адвокатом. Судья удовлетворил просьбу Гринкевича.
Роман Гринкевич садится возле своего адвоката: видео Суспильное
Гринкевичу-младшему выбирают меру пресечения
В начале судебного заседания бизнесмен отказался общаться с журналистами, заявив, что комментарии будет давать после его завершения. Известно, что его адвокат подал ходатайство в апелляционный суд для определения подсудности. Однако суд его отклонил. Защита бизнесмена потребует для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
В то же время прокуратура просит о содержании под стражей с альтернативой в виде залога в размере более 500 миллионов гривен. Прокурор подчеркнул, что Гринкевич может скрываться, а также уничтожать доказательства по делу. Также он подчеркнул, что подозреваемый не являлся к следователю по повесткам.
Гринкевич уселся возле своего адвоката / Фото соцсети
Между тем, адвокат убеждает, что Роман Гринкевич не получал судебных повесток. Более того, он якобы не собирался бежать за границу, наоборот – планировал ехать в Киев и ходатайствовать о рассмотрении дела. Но ГБР задержало его раньше.
Сам Гринкевич назвал дело против себя "дискредитацией".
По состоянию на 21:40 судьи пошли в совещательную комнату для принятия решения.
Роман Гринкевич планировал бежать за границу: что известно
- 17 января львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и членам его семьи сообщили о подозрении в мошенничестве и создании преступной организации. По данным следствия, они занимались махинациями по закупкам одежды и белья для ВСУ.
- Роман Гринкевич, сын бизнесмена, тоже получил подозрение. Однако впоследствии мужчина исчез.
- ГБР подавало его в розыск.
- 22 января стало известно, что беглеца задержали в Одессе. Мужчина планировал уехать из Украины, чтобы в дальнейшем скрываться от правосудия в одной из стран Европы.