Роман Гринкевич получил подозрение в хищении средств на украинскую армию еще 17 января. Также подозрения получили еще четыре человека, в том числе его отец Игорь Гринкевич.

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Вышел с камеры

Судебное заседание по делу Гринкевича-младшего стартовало около 19:49. Подозреваемого завели в суд в наручниках и посадили за стеклянным заграждением. Некоторое время бизнесмен сидел с опущенной головой и скрывался от камер.

Впоследствии он попросил судью пересесть со скамьи подсудимого на место рядом со своим адвокатом. Судья удовлетворил просьбу Гринкевича.

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Гринкевичу-младшему выбирают меру пресечения

В начале судебного заседания бизнесмен отказался общаться с журналистами, заявив, что комментарии будет давать после его завершения. Известно, что его адвокат подал ходатайство в апелляционный суд для определения подсудности. Однако суд его отклонил. Защита бизнесмена потребует для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В то же время прокуратура просит о содержании под стражей с альтернативой в виде залога в размере более 500 миллионов гривен. Прокурор подчеркнул, что Гринкевич может скрываться, а также уничтожать доказательства по делу. Также он подчеркнул, что подозреваемый не являлся к следователю по повесткам.

Гринкевич уселся возле своего адвоката / Фото соцсети

Между тем, адвокат убеждает, что Роман Гринкевич не получал судебных повесток. Более того, он якобы не собирался бежать за границу, наоборот – планировал ехать в Киев и ходатайствовать о рассмотрении дела. Но ГБР задержало его раньше.

Сам Гринкевич назвал дело против себя "дискредитацией".

По состоянию на 21:40 судьи пошли в совещательную комнату для принятия решения.

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