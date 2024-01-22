22 января будут выбирать меру пресечения Роману Гринкевичу, пытавшемуся сбежать из Украины, после того, как получил подозрение в создании и участии в преступной организации, а также мошенничестве по делу о поставках одежды для ВСУ.
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Судебное заседание началось
Ряд СМИ распространил кадры, как Романа Гринкевича заводят в зал суда. На мужчине одеты наручники.
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Сам подозреваемый заявил журналистам, что будет давать комментарии после завершения судебного заседания.
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Известно, что Офис генпрокурора будет просить суд арестовать Романа Гринкевича с залогом в размере 500 миллионов гривен.
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