22 січня обиратимуть запобіжний захід Роману Гринкевичу, який намагався втекти з України, після того, як отримав підозру у створенні та участі у злочинній організації, а також шахрайстві у справі про постачання одягу для ЗСУ.

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Судове засідання розпочалося

Низка ЗМІ поширила кадри, як Романа Гринкевича заводять до зали суду. На чоловікові одягнуті кайданки.

Підозрюваного заводять до суду: відео Радіо Свобода

Гринкевич – молодший у суді: відео соцмережі

Сам підозрюваний заявив журналістам, що даватиме коментарі після завершення судового засідання, яке відбувається у Печерському районному суді столиці.

Син львівського бізнесмена ховає обличчя від камер: відео

Відомо, що Офіс генпрокурора буде просити суд арештувати Романа Гринкевича із заставою в розмірі 500 мільйонів гривень.

Обрання запобіжки для Романа Гринкевича: трансляція Суспільне

Перші кадри Романа Гринкевича з суду / Фото Радіо Свобода

О 20:09 стало відомо, що захист Романа Гринкевича подав клопотання до апеляційного суду для визначення підсудності. Суддя пішла у нарадчу кімнату.

20:17 суд відмовив захисту Романа Гринкевича у поданні клопотання

Хто такий Роман Гринкевич

Роман Гринкевич – засновник і директор ТОВ "Будівельний альянс Монтажпроєкт". Має відзнаку від президента "Золоте серце" – як волонтер та директор благодійної організації "Благодійний фонд "Hope UA". Син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який був найбільшим постачальником для Міноборони.

Скандал із Гринкевича: усе що відомо