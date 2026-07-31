К сожалению, не впервые: боец ВСУ предположил, кто стоит за покушением на убийство командира "Хартии"

На командира "Хартии" Игоря Оболенского было совершено покушение. Нападавший и его сообщник задержаны. Идут процессуальные действия. Когда речь идет о значимых командирах, то первоочередной версией является российский след.

Об этом в беседе с 24 Каналом отметил военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко, добавив, что именно эта версия, вероятно, станет ключевой в ходе расследования покушения на Оболенского правоохранительными органами.

Россия ищет способы для покушений и диверсий

Военный аналитик указал на то, что война продолжается не только на фронте, но и в тылу. Враг постоянно ищет способы, как нанести Украине как можно больше потерь, как найти пути для покушений, ликвидации известных военных и политических деятелей.

Хочу напомнить, что неоднократно поступали сообщения от Службы безопасности Украины, в частности о том, что срывались покушения, задерживались соответствующие лица. Одна из таких операций состоялась и в этом году: в Украине и Молдове были задержаны подозреваемые, которые готовили покушения на высокопоставленных военных из ГУР, на представителей ВСУ и известных деятелей, в частности общественных и публичных,

– сообщил Мусиенко.

О российском следе в покушении на Оболенского: смотрите в видео

Россия, по его словам, систематически ищет способы совершать теракты, диверсии и покушения. То, что удается предотвращать это, принимать превентивные меры, задерживать соответствующих лиц – это, как подчеркнул Мусиенко, заслуга военной контрразведки и других органов, которые работают над тем, чтобы такого не происходило.

Многое удается предотвратить, и это действительно очень хорошо. Это означает, что контрразведывательная защита работает на высоком уровне. Но нужно осознавать, что враг не будет отказываться от таких попыток. Необходимо работать над тем, чтобы сделать невозможной реализацию таких замыслов,

– отметил военнослужащий ВСУ.

Подводя итог, военный аналитик в очередной раз подчеркнул, что версия о причастности российских спецслужб к попытке покушения на Оболенского, очевидно, будет одной из доминирующих в ходе расследования.