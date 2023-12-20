Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что он знаком с Игорем Саликовым.

К теме В Финляндии под стражу отправили боевика "Русич": его просили экстрадировать в Украину

Кто такой Саликов

Как отметил Свитан, Саликов был среди российского ГРУ. В 2014 году он вместе с Александром Бородаем, который потом стал первым "премьер-министром" донецких боевиков, заходил на Донбасс с территории России с несколькими подразделениями. Они атаковали украинские части.

Часть этих "грушников" была причастна к тому, что меня взяли в плен. Также здесь причастны и местные донецкие "менты", сдавшие информацию. Я попал в изоляцию. Саликов же был руководителем охраны Бородая. Последний участвовал в допросах в изоляции. Когда Бородай на последнем допросе приказал меня расстрелять, там тоже был Саликов,

– рассказал Свитан.

В свое время совместно с представителями Международного уголовного суда был создан отчет о пребывании Свитана и еще около 60 человек в плену в 2014-2015 году. Скорее всего, сам Саликов не догадывается, что его действия помнят. И это только один из случаев.

60 человек, которых пытали и Бородай, и Саликов. И это только один отчет. Открывается определенная цепочка. Саликов прекрасно понимает, что кто-то его уничтожит. Либо наши спецслужбы, либо российские. Россияне хотят, вероятно, уничтожить его, чтобы забрать лишних свидетелей,

– отметил Свитан.

Сейчас Бородай – депутат российской госдумы и правая рука одного из местных миллиардеров Константина Малофеева. Эти люди могут избавляться от своего прошлого. А для Украины вот такие оккупанты – это террористы, которые натворили много бед. Поэтому правосудие когда-нибудь до них доберется.

У этого Саликова были отношения с правозащитником Осечкиным. Скорее всего, они приняли решение засветить эту ситуацию, потому что Саликова где-то нужно содержать. За ним охотятся и украинские, и российские спецслужбы, и охрана Бородая, Малофеева. Ему нужно где-то спрятаться, чтобы дожить до суда. А Международный уголовный суд может спасти его от немедленной смерти,

– считает Свитан.

Российский оккупант обратился к МКС: коротко