Сообщается, что оккупант является майором, бывшим офицером ГРУ, старшим инструктором так называемой ЧВК "Вагнера", "экс-полковником и начальником 4-го отдела управления спецопераций" так называемой генпрокуратуры террористической группировки "ДНР".
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Что известно об оккупанте и ЧВК "Редут"
Игорь Саликов прибыл в Амстердам в понедельник. Бывший военнослужащий России обратился в Международный уголовный суд с заявлением о готовности свидетельствовать о преступлениях российской армии.
Расследователи проекта "Схемы" установили, что он является одним из соучредителей российской общественной организации "Ветераны миротворческих миссий и локальных конфликтов". Согласно данным из российских реестров, эта ОО существовала с 2008 по 2011 год. Она и положила начало так называемой частной военной компании "Редут".
Бойцы вооруженного формирования "Редут" воевали в Сирии на стороне режима Башара Асада. Впоследствии эта "ЧВК" трансформировалась, перешла под руководство Главного разведывательного управления России и набрала бойцов в разные разветвленные подразделения "Редута", которые участвуют в войне против Украины.
Игорь Саликов является соучредителем ОО "Ветераны миротворческих миссий и локальных конфликтов" / Скриншот "Радио свобода"
В одной из соцсетей российского экс-военнослужащего было найдено фото, датированное 2010 годом. На нем он держит нашивку эмблемы так называемого "Центра оперативно-тактических задач "Редут-антитеррор". Также в профиле военного есть фотографии из Ирака, где работала ЧВК "Редут".
Информация из соцсетей Игоря Саликова / Скриншот "Радио свобода"
Также удалось установить его псевдоним, который он часто использует – Игорь Коваль.
Псевдоним Игоря Саликова / Скриншот "Радио свобода"
Саликов в своей открытой биографии указывает, что он принимал участие в ликвидации банд моджахедов-афганцев на территории Таджикистана и горного Узбекистана. С 1992 года мужчина стал наемником.
Сотрудничество с Офисом Генерального прокурора
Руководитель департамента по противодействию преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов заявил, что часть озвученных им деталей уже удалось подтвердить.
Да, я подтверждаю тот факт, что Офис Генерального прокурора уже более полугода работает над этим человеком, который дает нам свидетельства о действиях России, начиная с 2013 года, с подготовки к открытому вторжению, особенности открытого вторжения,
– сказал Белоусов.
В Офисе Генпрокурора не уточнили, как именно началось это сотрудничество. Но добавили, что верят, что информация, предоставленная российским боевиком, будет ценной и поможет Международному уголовному суду установить обстоятельства военных преступлений, совершаемых силами РФ в Украине.
В частности, Саликов заявил, что готов свидетельствовать против идеолога проекта "Новороссия" Владислава Суркова, депутата нелегитимной российской Госдумы и главаря боевиков ОРДЛО Александра Бородая и командира 10 бригады спецотряда ГУ ГШ генерал-майора Сергея Свида.
Он также готов рассказать о военных преступлениях ЧВК "Вагнера", а также высокопоставленных работниках ФСБ и минобороны России, прямо причастных к военным преступлениям в Украине в течение 2014 – 2015 годов, а также после начала полномасштабного вторжения.
Военные преступления России против Украины: последние новости
- 10 декабря появилась информация о рейдах на оккупированных территориях, которые продолжаются с первых дней захвата украинских городов и сел. Россияне ищут представителей подполья. Это сильно влияет на украинцев, потому что психологически ситуация очень сложная. Люди почти два года живут под оккупацией.
- 13 декабря в сети появились кадры, как российские военные держат в плену 2 украинских защитников, но их не выводят с поля сражения, а прикрываются ими. Оккупанты вели из-за их спин огонь по позициям ВСУ. Очередное военное преступление было зафиксировано на Запорожском направлении вблизи Работино. Кадры, на которых было зафиксировано очередное преступление России, передали украинские военные. Впоследствии при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры было начато уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.
- 17 декабря стало известно об очередных фильтрационных действиях России. В оккупированном Мариуполе российские оккупанты снесли здание райотдела полиции, в котором находился пункт фильтрации и проводили пытки. Захватчики снова заметают следы, как это было с Драматическим театром. По словам депутата Мариупольского городского совета Дмитрия Забавина, россияне по всему Мариуполю сносят дома вместе с телами людей, не эксгумируя их. Речь идет о зданиях, которые оккупанты сначала обстреляли при захвате города в 2022 году.