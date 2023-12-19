Мовиться, що окупант є майором, колишнім офіцером ГРУ, старшим інструктором так званої ПВК "Вагнера", "експолковником і начальником 4-го відділу управління спецоперацій" так званої генпрокуратури терористичного угруповання "ДНР".
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Що відомо про окупанта та ПВК "Редут"
Ігор Саліков прибув до Амстердаму в понеділок. Ексвійськовослужбовець Росії звернувся до Міжнародного кримінального суду із заявою про готовність свідчити про злочини російської армії.
Розслідувачі проєкту "Схеми" встановили, що він є одним зі співзасновників російської громадської організації «Ветерани миротворчих місій і локальних конфліктів». Згідно з даними з російських реєстрів, ця ГО існувала із 2008 по 2011 рік. Вона і започаткувала так звану приватну військову компанію "Редут".
Бійці збройного формування "Редут" воювали в Сирії на боці режиму Башара Асада. Згодом ця "ПВК" трансформувалася, перейшла під керівництво Головного розвідувального управління Росії та набрала бійців до різних розгалужених підрозділів "Редуту", які нині беруть участь у війні проти України.
Ігор Саліков є співзасновником ГО "Ветерани миротворчих місій і локальних конфліктів" / Скриншот "Радіо свобода"
В одній із соцмереж російського ексвійськовослужбовця було знайдено фото, датоване 2010 роком. На ньому він тримає нашивку емблеми так званого "Центру оперативно-тактичних завдань "Редут-антитерор". Також у профілі військового є фотографії з Іраку, де працювала «ПВК "Редут".
Інформація із соцмереж Ігоря Салікова / Скриншот "Радіо свобода"
Також вдалось встановити його псевдонім, який він часто використовує – Ігор Коваль.
Псевдонім Ігоря Салікова / Скриншот "Радіо свобода"
Саліков у своїй відкритій біографії вказує, що він, так би мовити, брав участь у ліквідації банд моджахедів-афганців на території Таджикистану та гірського Узбекистану. З 1992 року чоловік став найманцем.
Співпраця з Офісом Генерального прокурора
Керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов заявив, що частину озвучених ним деталей уже вдалося підтвердити.
Так, я підтверджую той факт, що Офіс генерального прокурора вже понад пів року працює над цією людиною, яка надає нам свідчення про дії Росії, починаючи з 2013 року, з підготовки до відкритого вторгнення, особливості відкритого вторгнення,
– сказав Бєлоусов.
В Офісі Генпрокурора не уточнили, як саме розпочалася ця співпраця. Але додали, що вірять, що інформація, надана російським бойовиком, буде цінною і допоможе Міжнародному кримінальному суду встановити обставини воєнних злочинів, які сили РФ скоюють в Україні.
Зокрема, Саліков заявив, що готовий свідчити проти ідеолога проєкту "Новоросія" Владислава Суркова, депутата нелегітимної російської Держдуми та ватажка бойовиків ОРДЛО Олександра Бородая та командира 10 бригади спецзагону ГУ ГШ генерал-майора Сергія Свида.
Він також готовий розповісти про воєнні злочини ПВК "Вагнера" та високопоставлених працівників ФСБ і міноборони Росії, які прямо причетні до воєнних злочинів в Україні протягом 2014-2015 роках, а також пісня початку повномасштабного вторгнення.
Воєнні злочини Росії проти України: останні новини
- 10 грудня з'явилась інформація про рейди на окупованих територіях, які тривають з перших днів захоплення українських міст і сіл. Росіяни шукають представників підпілля. Це сильно впливає на українців, бо психологічно ситуація є дуже складною. Люди майже два роки живуть під окупацією.
- 13 грудня у мережі з'явилися кадри, як російські військові тримають у полоні 2 українських захисників, але їх не виводять з поля бою, а прикриваються ними. Окупанти вели з-за їхніх спин вогонь по позиціях ЗСУ. Черговий воєнний злочин зафіксували на Запорізькому напрямку поблизу Роботиного. Кадри, на яких зафіксували черговий злочин Росії, передали українські військові. Згодом за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури було розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.
- 17 грудня стало відомо про чергові фільтраційні заходи Росії. В окупованому Маріуполі російські окупанти знесли будівлю райвідділу поліції, в якому був пункт фільтрації та катівня. Загарбники знову замітають сліди, як це було з Драматичним театром. За словами депутата Маріупольської міськради Дмитра Забавіна, росіяни по всьому Маріуполю зносять будинки разом з тілами людей, не ексгумуючи їх. Мовиться про будівлі, які окупанти спочатку обстріляли при захопленні міста у 2022 році.