Защищал скандальных лиц: кто стал адвокатом подозреваемого в убийстве Фарион

26 июля во Львове избирают меру пресечения вероятному убийце Ирины Фарион. Заседание началось на несколько часов позже, поскольку суд ожидал прибытия частного адвоката 18-летнего подозреваемого.

Им оказался Игорь Сулима, который неоднократно брался защищать людей, которых обвиняли в госизмене. В частности, пророссийского пропагандиста, блогера и фигуранта базы "Миротворец" Руслана Коцабу.

Смотрите также Суд избирает меру пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион: онлайн-трансляция

Кто защищает вероятного убийцу Фарион

В 2015 году Коцабу обвинили в государственной измене и препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. В 2016 году пропагандиста сначала признали виновным, а затем Апелляционный суд области полностью оправдал предателя и признал его невиновным. Адвокатом Коцабы был Сулима.

На счету этого человека еще с десяток дел, в которых он выступал в защиту подозреваемых в коллаборационизме.

В частности, в 2024 году он защищал Светлану Цареву, которую обвинили в преступлении против основ нацбезопасности Украины и в коллаборационистской деятельности.

"Защищаю право, а не убийство"

В комментарии телеканалу НТА Сулима объяснил свое решение стать адвокатом подозреваемого в убийстве Фарион.

Каждый человек имеет право на защиту, его вина еще не доказана, он только подозреваемый, даже не обвиняемый. И вопрос в том, он это или не он, это уже будет доказывать суд, а сейчас, я защищаю право. У меня работа такая, защищать людей, несмотря на то, кто они,

– сказал мужчина.

Напомним, что 25 июля в Днепре был задержан 18-летний парень, который мог совершить убийство Ирины Фарион.