О наиболее ярких эпизодах биографии Игоря Терехова, связях, деятельности, состоянии и скандалах предполагаемого мэра Харькова – читайте в материале 24 канала.

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Биография Игоря Терехова

Игорь Терехов родился 14 января 1967 года в Харькове в семье военнослужащего. Его юность пришлась на турбулентные времена перестройки и развала СССР. Учился Терехов в респектабельном вузе – Харьковском инженерно-строительном институте. Впоследствии поступил в аспирантуру, однако выбрал бизнес и не защитился.



Игорь Терехов с мамой Викторией Владимировной / Фото uspishniy.kharkiv.ua

Первым крупным местом работы для молодого бывшего аспиранта стал ЗАО "Укркондиционер" (этот завод выпускал первые в СССР кондиционеры). Вскоре 30-летний Терехов возглавил совет директоров предприятия, которое было приватизировано и переименовано в ОАО "Харьковский завод "Кондиционер".

Человек Демина

Карьерные успехи Игоря Терехова связывают с приближенностью его семьи к тогдашнему хозяину региона – Олегу Демину, комсомольскому боссу во времена СССР и нардепу-вице-спикеру Верховной Рады и губернатору Харьковщины в 90-х.

Также Терехов работал футбольным арбитром, обслуживал матчи чемпионата СССР и украинской Высшей лиги и получил официальный статус ассистента арбитра ФИФА (всего провел 160 матчей). Однако коллеги не верили в талант Терехова.

Был такой Харьковский арбитр Игорь Терехов, который впоследствии помогал Арсену Авакову и Геннадию Кернесу по делам политическим. Терехов стал ассистентом арбитра ФИФА не потому, что хорошо разбирался в футболе, а лишь потому, что отец контактировал с Константином Вихревым (Президент Ассоциации футбольных арбитров Украины с 1991 по 1998 гг. – 24 канал). А человек ведь по мячу даже не умел ударить. Харьковские ребята рассказывали, что он отрекся от всех и теперь не узнает людей, с которыми ел из одной тарелки,

– говорил Игорь Горожанкин про бывшего коллегу Терехова в интервью газете "Украинский футбол".

В 1999 году Терехов покидает бизнес и идет на государственную службу – сразу начальником отдела потребительского рынка управления экономики и коммунального имущества Харьковского горсовета.

Завод Терехова тогда переписали на мать новоиспеченного чиновника, а потом пустили по ветру и "порезали на металл" как банкрота. От некогда успешного предприятия остались большие площади, которые начали сдавать под офисные помещения и склады.



В объективе – Игорь Терехов / Фото с телеграм-канала Политика

Человек Авакова

В 2006 году патрон Терехова – Олег Демин – покинул пост главы областной государственной администрации и улетел в Москву: президент Ющенко назначил чиновника послом в России.

Тогда же произошли существенные изменения и в карьере Игоря Терехова. Председателем Харьковской государственной областной администрации назначен Арсен Аваков, а мэром города – Михаил Добкин.

Тогда Терехов меняет горсовет на облсовет и идет работать на Авакова – сначала как экономический советник, а за несколько месяцев становится заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации.

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Терехов стал полноценным членом "команды Авакова", объявил себя "оранжевым" и даже попал в партийные списки от "Нашей Украины" на выборах в Верховную Раду, но 159-й номер Терехова оказался неуспешным.



Игорь Терехов стремительно развивал свою карьеру / Фото с телеграм-канала Политика

Поскольку Арсен Борисович на должности главы ОГА больше занимался делами биснесовыми и политическими, основной работой занимался именно Терехов. Собственно, в это время за ним и начинает формироваться репутация "крепкого хозяйственника", который тихонько себе сидит, работает и дает результат.

Человек Кернеса

Тандем Авакова и Терехова не был длинным – в 2010 году в Украине на выборах президента победили представители "донецкого клана" – Аваков потерял власть, влияние и большую часть бизнеса (а впоследствии вообще вынужден был бежать в Италию).

В это время Терехов начал работать на Добкина и Кернеса. В том же 2010 году Игорь Терехов стал заместителем нового мэра города Геннадия Кернеса, который победил на выборах Авакова. Он стал правой рукой Геннадия Кернеса в вопросах управления городом.



Терехов и Кернес / Фото с телеграм-канала Политика

Он занимался вопросами развития и обеспечения жизнедеятельности города в первую каденцию Кернеса.

Терехова можно назвать одним из создателей "харьковского чуда", что заключается в обновлении местных дорог и инфраструктуры, осовременивании и преобразовании мрачного постсоветского города на современный европейский. Правда, не обошлось без коррупционной составляющей, откровенного популизма и больших долгов, которые легли на город во времена правления Кернеса.

В 2015 году Терехов был избран в Харьковский горсовет 7 созыва, где возглавил группу депутатов из группы влияния Кернеса. За каденцию она сменила несколько политических вывесок – была "Возрождением", впоследствии стала Харьковской ячейкой объединения Кернеса и Труханова под брендом последнего – "Доверяй делам".

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В статусе первого заместителя Кернеса и председателя его партийной ячейки Терехов стал чрезвычайно важной персоной, входил во все возможные комиссии, проводил заседания и держал руку на пульсе всей городской жизни, особенно, когда у его патрона из-за состояния здоровья (с 2014 года в результате покушения Кернес передвигался только на инвалидной коляске) и проблем с законом не хватало времени на непосредственную работу.



Терехов стал важной персоной в городе / Фото с телеграм-канала Игоря Терехова

На свои обязанности у Терехова времени не хватало – он прогулял 50% заседаний горсовета 7 созыва и даже был кандидатом на отзыв. Однако это не помешало ему пойти под №2 от "Блока Кернеса "Успешный Харьков" осенние местные выборы 25 октября 2020 года. При отсутствии Кернеса Терехов стал не только эмиссаром больного мэра, но и лицом кампании.

В это время Кернесу становилось все хуже – мэр находился в коме в немецкой элитной клинике. От его имени с общественностью общались российско-украинский олигарх с темным прошлым Павел Фукс и Игорь Терехов.

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Человек и деньги

Хоть Игорь Терехов с конца прошлого тысячелетия официально живет на довольно скромную зарплату украинского чиновника, у него все хорошо в финансовом плане. Еще в 2007 году тогдашний политический оппонент Терехова – Геннадий Кернес назвал заместителя Авакова из числа тех, кто "крышует" так называемую "табачную мафию" в Харькове.



Терехова называют вероятным мэром Харькова / Фото с телеграм-канала политика

После того как Терехов перешел в лагерь Кернеса, он вместе с шефом стал бенефициаром инвесткомпании "Финэкс-капитал", которая занималась предприятиями, которые успешно выигрывали подряды от городских властей и зарабатывали миллионы долларов на строительстве и ремонте инфраструктуры в Харькове.

В 2014 году Терехов очень удачно развелся с женой Еленой Винник, а потому, когда заработало е-декларирование, не был обязан законом показывать все отписанное на нее. А там, по информации расследователей "Бигус-Инфо", несметные сокровища и куча имущества – вместе с уже упоминавшимися табачными ларьками, рынками и медицинской клиникой. Кроме жены, немало всего записано на мать Терехова.

Но всего не скроешь, поэтому Терехов вынужден был задекларировать элитные часы Omega Speedmaster Automatic, автомобиль Mercedes-Benz GL 350, в долг свыше 10 миллионов гривен, 151 тысячу долларов, 135 тысяч гривен и 54 тысячи евро – наличности, а также более 200 тысяч гривен на счетах. В НАПК к происхождению этих состояний вопросов пока нет.

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Человек выходит из тени

Кома не помешала Кернесу получить 60,34% голосов поддержки на выборах мэра города 25 октября 2020 года – за него проголосовали более 195 тысяч харьковчан. Дальше "чудеса" продолжились – Кернеса сделали мэром без присяги 9 декабря 2020 года на основании его подписи, которую он, скорее всего, не мог оформить (в это время он находился в коме).



Рабочие будни Терехова / Фото с телеграм-канала политика

Это дало Михаилу Добкину основания обвинить Фукса и Терехова в фальсификации и уголовном преступлении, что привело к узурпации власти в Харькове. Впрочем, владельца "печального лица" не послушали и результаты выборов признали, а Терехов стал секретарем горсовета и исполняющим обязанности мэра Харькова. В ходе тайного голосования за протеже Кернеса отдали голоса 73 депутата, еще один воздержался, а один проголосовал против.

На посту Терехов объявил, что будет придерживаться курса Кернеса. Более того, он даже стал похож на своего патрона – завел фирменную легкую небритость на лице и даже начал копировать интонации бывшего мэра. В интервью, которое Терехов дал в октябре 2021 года журналистке Соне Кошкиной, он демонстрирует этот скил и доказывает, что достиг немалых успехов.

Игорь Терехов – большое интервью Соне Кошкиной:

Новые выборы мэра Харькова были назначены на 31 октября 2021 года. Таким образом, почти на год Терехов получил админресурс для промо себя и своих идей. Стоит признать, что время чиновник использовал удачно – Терехову удалось договориться с властью в Киеве (и "спалиться" перед камерами "Схем") и объединиться с ней в Харькове (совместные голосования в горсовете и облсовете, тесные отношения с на тот момент главой ОГА Айной Тымчук). В итоге "Слуга Народа" и другие всеукраинские политсилы не выставили на выборы опасных для Терехова кандидатов.

Терехов на футболе вместе с Александром Ярославским / Фото с телеграм-канала политика

Единственным серьезным оппонентом остался лишь Михаил Добкин. Впрочем, дела у бывшего мэра плохи. Терехов забронировал за собой право на "ватную" риторику (она почему-то до сих пор популярна в Харькове) и Добкину даже пришлось изображать из себя патриота Украины.

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В 2021 году Игорь Терехов развил действительно бурную деятельность. Он агрессивно боролся против декоммунизации и восстанавливал проспект Жукова, презирал украинский язык, привозил из Палестины благодатный огонь, отмывал метро, устраивал собственное "большое строительство", игнорировал пандемию COVID-19, поддерживал концерты в дни карантина, "кошмарил" журналистов, ремонтировал зоопарк, куда бесплатно пускал посетителей, водил трамвай, увековечивал память Кернеса, воевал с владельцем рынка "Барабашово" и симпатиком Добкина – нардепом Фельдманом, дружил с олигархом Ярославским и возрождал ФК "Металлист", поддерживал олигарха Фукса, который попал под санкции СНБО, заглядывал на избирателей чуть ли не с каждого билборда, дарил незрячим спортсменам книги, безудержно пиарился и рассказывал всем, что является настоящим эмиссаром Кернеса и продолжателем его дела.

Игорь Терехов с Геннадием Кернесом / Фото из телеграм-канала политика

Выборы мэра Харькова состоялись 31 октября 2021 года. Главными кандидатами называли Игоря Терехова и Михаила Добкина, однако именно первый стал лидером гонки, получив 50,66% голосов.