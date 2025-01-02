Посвятили жизнь студентам и биологии: что известно об ученых, которых убила Россия в Киеве

В Киеве 1 января в результате атаки российскими беспилотниками погибли супруги ученые Олеся Сокур и Игорь Зима. Они работали в Учебно-научном центре "Институт биологии и медицины" КНУ имени Тараса Шевченко, где преподавали и проводили исследования в биологии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал "УП. Жизнь".

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Чем занимались супруги ученых в области биологии

Воспоминаниями о погибших супругах поделился их коллега и друг – профессор "Института биологии и медицины", доктор биологических наук Николай Макарчук. Он рассказал, что познакомился с Игорем Зимой в КНУ еще в конце 1970-х годов, когда еще они были студентами.

Общение между ними завязалось с самого начала, ведь они оба учились и проводили научную деятельность на кафедре физиологии человека и животного.

Мы оба хотели исследовать высшую нервную деятельность – то, что сейчас называют поведением, когнитивной и умственной деятельностью,

– вспомнил Николай Марчук.

Игорь Зима вместе с Николаем Макарчуком начинали совместные научные исследования по изучению крыс. В своей работе ученые использовали сложные для того времени методы – вводили в мозг животных электроды и использовали одни из лучших стереотаксических приборов, которые изготавливали в Институте физиологии имени А. А. Богомольца.

Коллегам удавалось направлять электроды в определенные части головного мозга и исследовать их.

"Мы занимались исследованием структуры, которая является чрезвычайно важной и теперь – это миндалина головного мозга. Постепенно дошли до изучения того, как запахи действуют на электрическую активность мозга крысы", – поделился Николай Макарчук.

Уже через 10 – 15 лет научная деятельность Николая Марчука и Игоря Зимы переросла в исследования, которые проводили на людях без прямого проникновения в тело. Сначала ученые изучали реакции головного мозга человека на действие запаха, а впоследствии – влияние на восприятие стрессовых факторов и эмоционального поведения.

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко рассказали, что Игорь Зима посвятил более 50 лет своей жизни учебному заведению, где он сделал значительный вклад в развитие нейрофизиологии. За время работы в университете Зима стал автором более 360 научных и методических публикаций.

Николай Марчук добавил, что в дальнейшем Игорь Зима продолжал изучать восприятие мозгом различной палитры раздражителей, например выражений лица и речи. Эти исследования вошли в документальный фильм "Код нации", в создании которого ученый принял участие.

Жена Игоря Зимы Олеся Сокур была биохимиком и также работала в "Институте биологии и медицины". Там супруги и познакомились. Женщина возглавляла Научно-исследовательскую лабораторию физико-химической биологии.

Доктор биологических наук изучала процессы, связанные с патологиями желудочно-кишечного тракта. Она также некоторое время была заместителем директора ННЦ "Институт биологии и медицины" по научной работе.

Олеся Сокур достигла значительных успехов в течение своей научной карьеры, в том числе во время работы в Институте клинической радиологии Научного центра радиационной медицины Академии медицинских наук Украины. Именно в этом учреждении она успешно защитила кандидатскую диссертацию, посвященную антиоксидантным системам в регионах, подвергшихся воздействию Чернобыльской катастрофы.

Имея почти 200 публикаций, Сокур получила значительное признание научного сообщества, что подчеркивает ее значительный вклад в развитие биохимии.

Как вспоминают студенты погибшие супруги Зимы и Сокур

Николай Марчук также рассказал, что Игорь Зима проводил лекции в институте по небольшому курсу по электрофизиологии. Около 5 лет назад ученый защитил докторскую диссертацию и перешел на должность доцента, где проявил себя как преподаватель.

Зима преподавал курсы, изучающие биологические основы функционирования мозга и расстройства, влияющие на этот важный орган, для студентов, специализирующихся в области медицины и нейропсихологии.

Его студенты очень уважали и любили. Особенно чувствовалось, что курсы он читает на основе не только теоретических знаний, но и экспериментальной и жизненной практики. Студенты положительно это воспринимали, ведь чувствовали, что преподаватель не рассказывает о каких-то теоретических моментах, а переживает их практически,

– утверждает Николай Макарчук.

Преподаватель Киевской школы экономики Андрей Чернинский, который получал образование, а впоследствии и работал в КНУ Шевченко, рассказал, что Игорь Зима был руководителем его дипломов, а также вдохновителем и соруководителем кандидатской.

"Я пришел в его лабораторию еще на втором курсе, потому что заинтересовался возможностью изучать активность мозга людей, чем частично занимаюсь до сих пор. Наш коллектив был настоящей рабочей семьей, ядром которой был Игорь Григорьевич", – поделился Андрей Чернинский.

А бывший студент "Института биологии и медицины" Юрий Гаврилечко назвал Игоря Зиму "ученым мирового уровня", который еще 30 лет назад был известным специалистом в области нейробиологии и популяризатором науки.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших киевских ученых Игоря Зимы и Олеси Сокур после вражеской атаки 1 января.