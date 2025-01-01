Россия убила выдающегося нейробиолога Игоря Зиму и его жену во время утренней атаки на Киев

Россия утром 1 января атаковала Киев "Шахедами". К сожалению, не обошлось без жертв.

Стало известно, что россияне убили выдающегося украинского ученого Игоря Зиму и его жену. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на подругу семьи Дарью Душечкину.

Смотрите также Поврежденные дома, жертвы и много пострадавших, среди которых беременные: детали атаки на Киев 1 января

Что известно об Игоре Зиме

Россия попала прямо в квартиру ученого.

В первую атаку дронов на Киев 2025 погиб наш друг, выдающийся человек, доктор наук Игорь Зима. Погиб всей семьей: вместе с женой и котиком. Просто у себя дома. В постели,

– написала Дарья Душечкина.

Ранее знакомые и друзья пытались с ним связаться, но он не отвечал на звонки. Они надеялись на лучшее.

"Сегодня враг, атакуя город, попал в квартиру нашего друга Игоря Зимы, нейробиолога, профессора, специалиста по запахам. Пока Игорь не берет трубку, держим кулаки", – еще днем писал журналист Алексей Бобровников.

Известно также, что в 2022 году на фронте возле села Никольское в Донецкой области мужчина потерял пасынка.

Игорь Зима был доктором биологических наук и работал в ННЦ "Институт биологии и медицины" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Он также был руководителем команды сервиса Интегративная ЭЭГ – уникального комплексного исследования головного мозга.

Его научный стаж – более 40 лет. Он возглавлял группу ученых, занимающихся исследованиями в области нейро- и психофизиологии.