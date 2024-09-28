К сожалению, в результате удара россиян погибло 9 человек, еще 12 – получили ранения различной степени тяжести. У полиции Сумской области рассказали, что в результате удара погиб полковник полиции Игорь Поладич, который 20 лет посвятил службе в органах внутренних дел.
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Что известно о погибшем правоохранителе
Сегодня утром (28 сентября – 24 Канал) российские террористы нанесли повторный авиационный удар по областному центру, когда на место происшествия уже прибыли полицейские. В результате атаки смертельное ранение получил начальник сектора кадрового обеспечения Сумского районного управления полиции Главного управления полиции Сумской области полковник полиции Игорь Поладич,
– заявили в полиции.
Там рассказали, что Игорь Поладич более 20 лет жизни посвятил службе в органах внутренних дел.
"Во время полномасштабного вторжения российских вооруженных сил в Украину до последнего вздоха выполнял свои профессиональные обязанности", – отметили в ведомстве.
В Сумах погиб правоохранитель / фото полиции
Игорю Поладичу было только 43 года. У него осталась семья – жена, сын и дочь, а также мать.
Добрым, искренним, положительным – именно таким Игорь останется в памяти коллег,
– отметили правоохранители.
Они выразили искренние соболезнования родным погибшего.
"Навсегда в наших сердцах! Вечная память тебе, Герою!" – отметили в ведомстве.
Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким Игоря Поладича. Вечная память Герою.
В Сумах 29 и 30 сентября объявили двухдневный траур по погибшим.
Циничная атака россиян по Сумах / фото ОВА
Кстати, Россия уже во время эвакуации людей во второй раз цинично ударила "Шахедом".