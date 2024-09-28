На жаль, внаслідок удару росіян загинуло 9 людей, ще 12 – зазнали поранень різних ступенів важкості. У поліції Сумської області розповіли, що внаслідок удару загинув полковник поліції Ігор Поладич, який 20 років присвятив службі в органах внутрішніх справ.

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Що відомо про загиблого правоохоронця

Сьогодні вранці (28 вересня – 24 Канал) російські терористи завдали повторного авіаційного удару по обласному центру, коли на місце події вже прибули поліцейські. Унаслідок атаки смертельне поранення отримав начальник сектору кадрового забезпечення Сумського районного управління поліції Головного управління поліції Сумській області полковник поліції Ігор Поладич,

– заявили в поліції.

Там розповіли, що Ігор Поладич понад 20 років життя присвятив службі в органах внутрішніх справ.

"Під час повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну до останнього подиху виконував свої професійні обов'язки", – зазначили у відомстві.



У Сумах загинув правоохоронець / фото поліції

Ігорю Поладичу було тільки 43 роки. У нього залишилась сім'я – дружина, син та донька, а також мати.

Добрим, щирим, позитивним – саме таким Ігор залишиться в пам'яті колег,

– зазначили правоохоронці.

Вони висловили щирі співчуття рідним загиблого.

"Назавжди в наших серцях! Вічна пам'ять тобі, Герою!" – зазначили у відомстві.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким Ігоря Поладича. Вічна пам'ять Герою.

У Сумах 29 та 30 вересня оголосили дводенну жалобу за загиблими.

Цинічна атака росіян по Сумах / фото ОВА

До речі, Росія вже під час евакуації людей вдруге цинічно вдарила "Шахедом".