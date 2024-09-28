Росія вдарила "Шахедами" по Сумах, там є загиблі. В місті оголосили дводенну жалобу.

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Знак скорботи за загиблими

Очільник Сумської ОВА Артем Кобзар розповів. що 29 та 30 вересня оголосили Днями жалоби за загиблими під час дронової атаки на лікарню.

На знак скорботи за загиблими в Сумській територіальній громаді оголошено Дні жалоби 29 та 30 вересня. Співчуття рідним і близьким,

– написав він.

24 Канал приєднується до співчуттів.

Росія атакувала медичний заклад у сумах, а потім повторно обстріляла Суми. Станом на 15:00 у Сумах вже 9 загиблих та 13 осіб поранених.

Серед загиблих – начальник сектору кадрового забезпечення Сумського районного управління поліції полковник Ігор Поладич. Колеги поділилися, що він понад 20 років присвятив службі в поліції. Чоловіку було лише 43 роки. У нього залишилася дружина, син, донька та мама. Також відомо, що жертвою росіян стала медсестра.