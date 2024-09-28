Серед загиблих внаслідок удару по лікарні – полковник поліції Ігор Поладич, якому було 43 роки.

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Дрон впав у дворі і вбив людей

Медик групи швидкого реагування Міжнародного комітету Червоного Хреста

Володимир, який прибув на порятунок людей, розповів, що бачив повторний приліт "Шахеда" по медзакладу на власні очі.

На жаль, "Шахед" впав у дворі, тому були люди, яким ми допомогу надати вже не могли, але надали допомогу поліцейським, які там працювали,

– поділився лікар.

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На момент вибухів у лікарні міста Суми перебувало 86 пацієнтів, з них 15 маломобільних, та 38 працівників закладу.

До слова, президент Зеленський відреагував на цинічний обстріл Сум. Глава держави, що окупанти свідомо "воюють з лікарнями, цивільними обʼєктами, життями людей". "Примусити Росію до миру може лише сила. Мир через силу – тільки це єдиний правильний шлях", – заявив політик.