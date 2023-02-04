Садисту Мангушеву прострелили голову: раньше он принес на концерт череп защитника "Азовстали"

Российскому пропагандисту и садисту Игорю Мангушеву прострелили голову. Кровожадный пропагандист оказался в больнице в тяжелом состоянии.

Информацию о Мангушеве распространили в информационном пространстве представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, активист Сергей Стерненко, журналист Денис Казанский и другие, пишет 24 Канал. В сообщениях говорится, что Мангушеву кто-то прострелил череп на оккупированной территории.

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Мангушев находится в больнице в Кадиевке

Мангушев был якобы доставлен в больницу оккупированной Кадиевки Луганской области в полночь 4 февраля с огненным ранением головы. Врачи утверждают, что рана вызвана выстрелом вблизи из короткоствольного оружия, пуля примерно 9 мм.

Инцидент, скорее всего, произошел не на фронте, а в тылу – в Кадиевке. Подробности, как пишет Казанский, пока противоречивы. Журналист отметил, что пропагандист пока жив, но шансы выжить не так высоки.

Что известно о Мангушеве

В конце августа 2022 появилась информация, что российский пропагандист Игорь Мангушев принес на выступ череп и заявил, что он принадлежит защитнику "Азовстали".

Следует отметить, что прежде россияне совершили ужасный теракт в колонии в оккупированной Еленовке. Кроме того, на "Азовстали", к сожалению, погибли многие украинские воины. При этом россияне цинично угрожали казнить украинских защитников "Азовстали".

На инцидент с черепом отреагировал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и обратился в ООН. Также он отдельно обратится в Офис генпрокурора Украины.

Российский боевик Мангушев также призвал к геноциду украинцев.

"Настоящее Время" информировало, что о Мангушеве пишут как о бывшем наемнике ЧВК "ЕНОТ", якобы именно в ее рядах он воевал на Донбассе в 2014 году.

Игорь Мангушев называет себя политтехнологом, работавшим на "повара-Путина" Евгения Пригожина.