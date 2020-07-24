В окончательном тексте законопроекта о легализации игорного бизнеса появилась норма о возможности располагать казино не только в 5-ти звездочных отелях, но и в 4-звездочных. Нардеп Ярослав Железняк выразил надежду, что это будет дополнительным основанием для вето.

В тексте, который выносили в зал, казино разрешено было только в 5-звездочных, сообщил в фейсбуке народный депутат, первый заместитель председателя финансового комитета Рады Ярослав Железняк.

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По его словам, это якобы была личная позиция президента.

Как так случилось? Очень просто. Была правка №1804 от "Слуги народа", ее подняли на подтверждение и ... 229 голосами "за" учли,

– пояснил Железняк.

Он считает, что это сделали не специально. Однако надеется, что ошибка станет дополнительным основанием для вето и ее исправят.

Что известно об одобрении закона об игорном бизнесе

14 июля Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса.

законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. 21 июля председатель парламента отказал депутатам в просьбе исправить несогласованность в правках в законе об игорном бизнесе. В текущем виде закон не заработает и до рассмотрения вето президента игорный бизнес легализован не будет.

в законе об игорном бизнесе. В текущем виде закон не заработает и до игорный бизнес легализован не будет. Примерно 60% опрошенных украинцев не поддерживают решение парламента о легализации.

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