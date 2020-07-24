Игорный бизнес: поправка позволила размещать казино в менее престижных отелях, – нардеп
В окончательном тексте законопроекта о легализации игорного бизнеса появилась норма о возможности располагать казино не только в 5-ти звездочных отелях, но и в 4-звездочных. Нардеп Ярослав Железняк выразил надежду, что это будет дополнительным основанием для вето.
В тексте, который выносили в зал, казино разрешено было только в 5-звездочных, сообщил в фейсбуке народный депутат, первый заместитель председателя финансового комитета Рады Ярослав Железняк.
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По его словам, это якобы была личная позиция президента.
Как так случилось? Очень просто. Была правка №1804 от "Слуги народа", ее подняли на подтверждение и ... 229 голосами "за" учли,
– пояснил Железняк.
Он считает, что это сделали не специально. Однако надеется, что ошибка станет дополнительным основанием для вето и ее исправят.
Что известно об одобрении закона об игорном бизнесе
- 14 июля Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса.
- 21 июля председатель парламента отказал депутатам в просьбе исправить несогласованность в правках в законе об игорном бизнесе. В текущем виде закон не заработает и до рассмотрения вето президента игорный бизнес легализован не будет.
- Примерно 60% опрошенных украинцев не поддерживают решение парламента о легализации.
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Что закон предусматривает
- Прежде всего – легализует деятельность игорных заведений на территории Украины, создает эффективные механизмы их регулирования и определяет, какие именно заведения могут существовать на территории государства.
- Кроме того, он предусматривает создание ряда реестров, связанных с игорным бизнесом.
- Также он предусматривает государственный надзор за соблюдением правил деятельности рынка азартных игр.
- Подробнее о легализации игорного бизнеса в Украине – по ссылке.