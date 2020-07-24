В остаточному тексті законопроєкту про легалізацію грального бізнесу з’явилася норма про можливість розташовувати казино не тільки у 5-ти зіркових готелях, а і в 4-зіркових. Нардеп Ярослав Железняк висловив сподівання, що це буде додатковою підставою для вето.

У тексті, який виносили до зали, казино дозволено було тільки в 5-зіркових, повідомив у фейсбуці народний депутат, перший заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк.

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За його словами, це начебто була особиста позиція президента.

Як так сталося? Дуже просто. Була правка №1804 від "Слуги народу", її підняли на підтвердження і...229 голосами "за" врахували,

– пояснив Железняк.

Він вважає, що це зробили неспеціально. Однак сподівається, що помилка стане додатковою підставою для вето і її виправлять.

Що відомо про схвалення закону про гральний бізнес

14 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу.

законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу. 21 липня голова парламенту відмовив депутатам у проханні виправити неузгодженість в правках в законі про гральний бізнес. У поточному вигляді закон не запрацює і до розгляду вето президента гральний бізнес легалізований не буде.

в законі про гральний бізнес. У поточному вигляді закон не запрацює і до гральний бізнес легалізований не буде. Приблизно 60% опитаних українців не підтримують рішення парламенту про легалізацію.

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