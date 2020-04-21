Чому проти легалізації проституції та ігор виступає більше українців, ніж проти марихуани

Найменш прийнятною для українців є легалізація сексуальних послуг (24%), далі йдуть гральний бізнес (33%) та легалізація марихуани (39%). Це результати квітневого опитування соцгрупи "Рейтинг". Директор компанії Олексій Антипович пояснив причини такої громадської думки.

"Тут є заковика в загальному традиційному сприйнятті тієї чи іншої теми. Сексуальні послуги існують стільки, скільки є людство, але це "аморально". Ставлення і до тих, хто надає, і до тих, хто отримує ці послуги, є відповідним", – пояснив Антипович в інтерв’ю РБК-Україна.

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Публічно визнавати підтримку таких кроків, як легалізація проституції, людям важко. Тому те, що кожен четвертий українець готовий до легалізації сексуальних послуг – то це вже фантастичний показник, який забезпечений коронавірусом і страхом майбутньої економічної кризи, додав соціолог.

Гральний бізнес

До грального бізнесу ставлення відсторонене, адже українець сам мало грав і не вважає себе азартною людиною, тому користується тією інформацією, яка до нього доходить: про те, що люди програють гроші на автоматах – і це погано, що матері рятують дітей, які програвалися на ставках чи тих же автоматах – і це погано, пояснив Антипович.

"За такого сприйняття ставлення до легалізації цього напрямку бізнесу (грального – 24 канал) є негативним. Але все ж таки, якщо конкретної людини це не стосується, то ставлення уже краще, ніж до проституції", – зауважив експерт.

Частина тих, кому байдуже до грального бізнесу, або хто насправді був би "за", все одно скажуть соціологам, що вони виступають проти. Або, навіть голосуючи на умовному таємному референдумі з цього питання, вони сказали би "ні". Бо так прийнято в суспільстві. І це стосується як сексуальних послуг, так і грального бізнесу.

Марихуана

Виробництво та обіг марихуани в медичних цілях – тут уже саме питання підказує, що це "в медичних цілях" – тобто це уже добре. Якби просто її в обіг випускати, то напевно, більше людей були би проти, бо це ж наркотик. Але якщо наркотик для блага – вже сприймають більш позитивно,

– пояснив директор "Рейтингу".

При цьому він зауважив, що якби не актуальна на сьогодні тема коронавірусу та економічної кризи, ці всі питання отримали б іще нижчий рівень підтримки. Позитивне ставлення до такої лібералізації в Україні малопоширене. Українець є надзвичайно консервативним, великий вплив на його позицію мають сім'я, церква і "загальна прийнятність", додав соціолог.



Скільки українців за і проти легалізації проституції / Інфографіка 24 каналу



Скільки українців за і проти легалізації медичної марихуани / Інфографіка 24 каналу