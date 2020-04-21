Почему против легализации проституции и игр выступают больше украинцев, чем против марихуаны

Наименее приемлемой для украинцев является легализация сексуальных услуг (24%), далее идут игорный бизнес (33%) и легализация марихуаны (39%). Это результаты апрельского опроса соцгруппы "Рейтинг". Директор компании Алексей Антипович объяснил причины такого общественного мнения.

"Здесь есть загвоздка в общем традиционном восприятии той или иной темы. Сексуальные услуги существуют столько, сколько существует человечество, но это "аморально". Отношение и к тем, кто предоставляет, и тем, кто получает эти услуги, является соответствующим", – пояснил Антипович в интервью РБК-Украина.

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Публично признавать поддержку таких шагов, как легализация проституции, людям трудно. Поэтому то, что каждый четвертый украинец готов к легализации сексуальных услуг – это уже фантастический показатель, который подкреплен коронавирусом и страхом будущего экономического кризиса, добавил социолог.

Игорный бизнес

К игорному бизнесу отношение отстраненное, ведь украинец сам мало играл и не считает себя азартным человеком, поэтому пользуется той информацией, которая до него доходит: о том, что люди проигрывают деньги на автоматах – и это плохо, что матери спасают детей, которые проигрывали на ставках или тех же автоматах – и это плохо, объяснил Антипович.

"При таком восприятии отношение к легализации этого направления бизнеса (игорного – 24 канал) является негативным. Но все же, если конкретного человека это не касается, то отношение уже лучше, чем к проституции", – отметил эксперт.

Часть тех, кому безразличен игорный бизнес или кто на самом деле был бы "за", все равно скажут социологам, что они выступают против. Или, даже голосуя на условном тайном референдуме по этому вопросу, они сказали бы "нет". Потому что так принято в обществе. И это касается как сексуальных услуг, так и игорного бизнеса.

Марихуана

Производство и оборот марихуаны в медицинских целях – тут уже именно вопрос подсказывает, что это "в медицинских целях" – то есть это уже хорошо. Если бы просто ее в оборот выпускать, то, наверное, больше людей были бы против, ведь это же наркотик. Но если наркотик для блага – уже воспринимают более позитивно,

– пояснил директор "Рейтинга".

При этом он отметил, что если бы не актуальная на сегодня тема коронавируса и экономического кризиса, все эти вопросы получили бы еще более низкий уровень поддержки. Позитивное отношение к такой либерализации в Украине малораспространенное. Украинец является чрезвычайно консервативным, большое влияние на его позицию имеют семья, церковь и "общая приемлемость", добавил социолог.



Сколько украинцев за и против легализации проституции / Инфографика 24 канала



Сколько украинцев за и против легализации медицинской марихуаны / Инфографика 24 канала