Переговоры президентов – это пустая игра. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

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Орешкин: Байден и Путин довольны собой

По его словам, поклонники Владимира Путина говорят, что переговоры имели большой успех. Но непонятно, из чего они сделали такие выводы.

Это та игра, где нет победителей. Байден доволен собой. Путин доволен собой,

– подчеркнул Орешкин.

Он объяснил, что в том, что Байден побеседовал с главой Кремля, нет ничего особенного. Ведь когда речь идет о возможной угрозе катастрофы, нужно говорить с кем угодно. Это не значит, что статус человека какими-либо переговорами повышается.

Мне кажется, нет смысла ни радоваться, ни унывать. Для Запада хорошо то, что он (Байден – 24 канал) понял путинскую стилистику: нагнать больше танков к украинским границам, добавить страха и получить хоть что-нибудь. Дмитрий Орешкин Российский политолог

Большого успеха от разговора нет

Также сторонники Кремля повторяют, что Россия показала себя как страна, мнение которой следует учитывать. Но согласиться, что это большой успех, нельзя. Ведь Россия – такое государство, мнение которого все просто вынуждены учитывать.

"Мне с самого начала казалось, что это (разговор президентов – 24 канал) "танец с саблями", чтобы что-то "выцыганить". Но что "выцыганили" – не очень понимаю. Все с довольным видом разошлись", – добавил Орешкин.

Коротко о разговоре Путина и Байдена

Состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.

Российские СМИ "победу" в разговоре единогласно присудили российскому президенту. Якобы государство-агрессор закрепило за собой статус силы, которую нужно учитывать.

Как говорится в американских медиа, Байден отклонил ультиматум Путина о невступлении Украины в НАТО и что в оборонном бюджете США на 2022 год заложили 300 миллионов долларов военной помощи нашей стране.

В Украине положительно оценивают эту видеовстречу. Президент Владимир Зеленский увидел в разговоре нашу победу.

Орешкин рассказал о последствиях разговора президентов: смотрите видео