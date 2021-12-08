Ведь страна-оккупант не достигла результатов, которых хотела. Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов.
До темы В США до сих пор не знают, принял ли Путин решение о нападении на Украину
Время для модернизации ВСУ
По его словам, переговоры президентов на некоторое время отсрочили нападение на Украину.
Думаю, что они (переговоры – 24 канал) отсрочили, сделали невозможным вторжение на практике,
– подчеркнул Жданов.
Он пояснил, что это время можно использовать для того, чтобы заняться собственной обороноспособностью и Вооруженными силами.
Сегодня (8 декабря – 24 канал) утром у Путина провели ряд совещаний со всеми силовиками. Так они оценивают свои возможности, в частности в военном плане.
Какие шаги нужно предпринять
Украинское военно-политическое командование за время отсрочки должно учесть ошибки предыдущих лет. В частности надо:
- немедленно разрабатывать программу модернизации Вооруженных сил;
- составлять запросы на поставку оружия и получать его;
- пересмотреть военный бюджет по увеличению оборонных программ, переоснащению и закупке новых образцов для ВСУ.
"Такие шаги нужно осуществить, чтобы это время не прошло даром", – подчеркнул военный эксперт.
Возможно новая волна наращивания войск, – Жданов
Он отметил, что деньги на это есть, но нужно определить приоритеты. Мол, если строить оборону, то надо 2 – 3 года напрячься и потратить достаточное количество денег из бюджета на модернизацию ВСУ.
"Если не ставить ВСУ в приоритете, то мы через некоторое время можем наблюдать новую волну конфронтации и наращивание войск у границ", – добавил Жданов.
Главное о разговоре Путина и Байдена
- Владимир Путин провел видеоразговор с Джо Байденом.
- Последний отказался идти на уступки относительно будущего Украины в Организации Североатлантического договора.
- Также Байден четко дал понять Путину, что США готовы сделать то, чего не делали в 2014 году, и они верят, что Европа их в этом поддержит.
Жданов назвал последствия разговора Путина и Байдена: смотрите видео