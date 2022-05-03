Игра в обиженную ливерную колбасу, – посол Украины ответил Шольцу на его нежелание ехать в Киев

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пока не поедет в Киев. Посол Украины Андрей Мельник отреагировал на отказ канцлера.

Олаф Шольц заявил, что пока не планирует визит в Украину и считает, что Киев не должен отказывать президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Все через Штайнмайера: Шольц объяснил, почему пока не хочет ехать в Украину

Комментируя возможный визит в Украину, он упомянул о якобы отказе Офиса Президента Украины принять федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и отметил, что это мешает его приезду.

Так не может работать, что страна, которая оказывает так много военной помощи, так много финансовой помощи, которая необходима, когда речь идет о важных гарантиях безопасности для Украины, а вы ей говорите, президент не может приехать,

– заявил Шольц.

Украина не против принять президента Германии

Андрей Мельник раскритиковал предварительный отказ канцлера Олафа Шольца от поездки в Киев и заметил, что Украина не прочь принять президента Германии.

Играть в обиженную ливерную колбасу – звучит не очень по-государственному… Речь идет о жесточайшей войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад,

– сказал Мельник.

Посол Украины добавил, что президент Украины Владимир Зеленский все равно будет рад принять Шольца в Киеве. Но он отметил, что Украина ожидает больше символических визитов.

Мельник подверг критике тот факт, что Германия до сих пор не нашла боеприпасов для танков "Гепард", которые обещала предоставить Украине.

Несостоявшийся визит представителей Германии в Украину: что случилось

12 апреля Штайнмайер заявил, что хотел приехать в Киев с главами государств Польши, Латвии, Эстонии и Литвы в середине апреля, но получил отказ. Тогда посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что в Киев приглашают канцлера Олафа Шольца.

В то же время Шольц заявил, что не планирует посещать Украину, ведь общается с Зеленским в телефонном режиме. В то же время он озадачен отказом Киева Штайнмайеру.

Во время брифинга 13 апреля 2022 Владимир Зеленский отметил, что ни он, ни ОП официально не получали обращение Штайнмайера или офиса президента Германии с желанием приехать в Украину.

Вице-канцлер Германии Роберт Габек раскритиковал украинские власти за якобы нежелание принять президента Германии в Киеве, заявив, что это большая дипломатическая ошибка Украины, ведь это якобы означает "отказ от Германии".

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на это заявление и подчеркнул, что Украина уважает Германию как государство и не заинтересована в негативной эскалации двусторонних отношений.

Заместитель руководителя ОП Украины Игорь Жовква сказал, что тогда президента Германии в Украине не ожидали. Он отметил, что в настоящее время визиты лидеров других государств в Украину проходят по приглашению украинского руководства. При этом он намекнул, что каждый визит этих лидеров был не только символом, но и увенчался каким-либо конкретным результатом.

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