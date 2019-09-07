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      Игристое, но не кагор: РПЦ получила лицензию на производство вин

      32 Читати новину українською
      Патриарх Кирил
      Патриарх Кирил / ТАСС

      Компания, которая подвластна структурам Русской православной церкви, получила разрешение на производство обычного и игристого вина. Его могут подавать прихожанам во время мероприятий, которые организовывает церковь.

      Впрочем, самым интересным является то, что церковные вина будут производить в селе Дивноморское Краснодарского края. Там же расположено имение, которое называют "резиденцией патриарха Кирилла", передает BBC.

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      Лицензию на изготовление, поставку и хранение вин получила компания под названием "Мезыбь". Несмотря на то, что ей можно производить игристые и обычные вина, "Мезыбь" не имеет лицензии на изготовление ликерного вина. Речь идет о сорте "кагор", который используют во время богослужений.

      Это пока закрытый коммерческий проект. Не думаю, что это будет масс-маркет. Вероятно, это будет достаточно эксклюзивное вино: как, скажем, у католиков папские вина, которые сложно купить,
      - рассказал спикер патриарха Кирилла Александр Волков.

      Винодел Павел Швец предполагает, что продукт, который будет изготовлять РПЦ, сможет "найти своего клиента".

      В России много верующих, которые регулярно ходят в церковь. Вино могут использовать на мероприятиях, которые будет проводить церковь,
      – сказал он.

      виноградники Росія вино РПЦ
      Патриаршие виноградники в Краснодарском крае России/ карта BBC

      blog_ava
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      Теги: Новости России Курьезные новости Алкоголь РПЦ Патриарх Кирилл
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