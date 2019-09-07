Ігристе, але не кагор: РПЦ отримала ліцензію на виробництво вин
Компанія, що підвладна структурам Російської православної церкви отримала дозвіл на виробництво звичайного та ігристого вина. Його можуть подавати парафіянам під час заходів, які організовує церква.
Втім, найцікавішим є те, що церковні вина виготовлятимуть у селі Дивноморське Краснодарського краю. Там же розташований маєток, який називають "резиденцією патріарха Кирила", передає BBC.
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Ліцензію на виготовлення, постачання і зберігання вин отримала компанія під назвою "Мезыбь". Попри те, що їй можна виробляти ігристі і звичайні вина, "Мезыбь" не має ліцензії на виготовлення лікерного вина. Мовиться про сорт "кагор", який використовують під час богослужінь.
Це поки закритий комерційний проєкт. Не думаю, що це буде мас-маркет. Ймовірно, це буде досить ексклюзивне вино: як, скажімо, у католиків папські вина, які складно купити,
– розповів речник патріарха Кирила Олександр Волков.
Винороб Павло Швець припускає, що продукт, який виготовлятиме РПЦ зможе "знайти свого клієнта".
В Росії багато вірян, які регулярно ходять до церкви. Вино можуть використовувати на заходах, які проводитиме церква,
– сказав він.
Патріарші виноградники у Краснодарському краї Росії/ карта BBC