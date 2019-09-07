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      Ігристе, але не кагор: РПЦ отримала ліцензію на виробництво вин

      53 Читать новость на русском
      Патріарх Кирил
      Патріарх Кирил / ТАСС

      Компанія, що підвладна структурам Російської православної церкви отримала дозвіл на виробництво звичайного та ігристого вина. Його можуть подавати парафіянам під час заходів, які організовує церква.

      Втім, найцікавішим є те, що церковні вина виготовлятимуть у селі Дивноморське Краснодарського краю. Там же розташований маєток, який називають "резиденцією патріарха Кирила", передає BBC.

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      Ліцензію на виготовлення, постачання і зберігання вин отримала компанія під назвою "Мезыбь". Попри те, що їй можна виробляти ігристі і звичайні вина, "Мезыбь" не має ліцензії на виготовлення лікерного вина. Мовиться про сорт "кагор", який використовують під час богослужінь.

      Це поки закритий комерційний проєкт. Не думаю, що це буде мас-маркет. Ймовірно, це буде досить ексклюзивне вино: як, скажімо, у католиків папські вина, які складно купити,
      – розповів речник патріарха Кирила Олександр Волков.

      Винороб Павло Швець припускає, що продукт, який виготовлятиме РПЦ зможе "знайти свого клієнта".

      В Росії багато вірян, які регулярно ходять до церкви. Вино можуть використовувати на заходах, які проводитиме церква,
      – сказав він.

      виноградники Росія вино РПЦ
      Патріарші виноградники у Краснодарському краї Росії/ карта BBC

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Курйозні новини Алкоголь РПЦ Патріарх Кирил
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