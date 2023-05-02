Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. Нынешние "Игры Непокоренных" во Львове были самыми масштабными.

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Сила духа и жажда жизни

Садовый отметил, что сами соревнования не были широко популяризированы, учитывая вопросы безопасности. Информация в СМИ пошла 1 мая, когда эти соревнования завершились. Однако все были поражены, потому что приехали более 200 наших воинов.

Они имеют серьезные ранения, но как они любят жизнь, как они показывали драйв, силу воли. Это что-то невероятное. Я был восхищен. Я убежден, что наша сборная, которая будет представлять Украину в Дюссельдорфе, будет иметь серьезные победы,

– заметил городской голова Львова.

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Чемпионат мира во Львове

Для Андрея Садового важно, если бы один из этапов чемпионата мира состоялся во Львове. Инфраструктура в городе достаточно на высоком уровне. Есть желание, есть понимание. Благодарность Министерству ветеранов, госпоже Министерке Юлии Лапутиной, которая доверила Львову взять на себя ответственность за проведение этих соревнований.

"Все участники были довольны. Эмоции невероятны. Это очень круто, потому что после этого ты понимаешь, насколько у человека есть сверхвозможности, когда он верит в собственные силы и верит в победу", - подчеркнул Садовый.

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