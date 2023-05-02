Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Цьогорічні "Ігри Нескорених" у Львові були наймасштабнішими.

До теми Принизливий укол для Гутцайта: чому росіян повернули до змагань у фехтуванні

Сила духу й жага до життя

Садовий зазначив, що самі змагання не були широко популяризовані, враховуючи питання безпеки. Інформація в медіа пішла 1 травня, коли ці змагання завершились. Однак усі були вражені, бо приїхали більше, ніж 200 наших воїнів.

Вони мають серйозні поранення, але наскільки вони люблять життя, наскільки вони показували драйв, силу волі. Це щось неймовірне. Я був захоплений. Я переконаний, що наша збірна, яка буде представляти Україну в Дюссельдорфі, буде мати серйозні перемоги,

– зауважив міський голова Львова.

Також цікаво – Контратака ЗСУ пішла : дивіться відео

Чемпіонат світу у Львові

Для Андрія Садового важливо, якби один з етапів чемпіонату світу відбувся у Львові. Інфраструктура в місті на достатньо високому рівні. Є бажання, є розуміння. Подяка Міністерству ветеранів, пані Міністерці Юлії Лапутіній, яка довірила Львову взяти на себе відповідальність проведення цих змагань.

"Усі учасники були задоволені. Емоції неймовірні. Це дуже круто, бо після цього ти розумієш, наскільки людина має надможливості, коли вона вірить у власні сили й вірить у перемогу", – наголосив Садовий.

Новини Львова: останні події