Ограничения должны работать до тех пор, пока не будет возвращена полная территориальная целостность Украины. Об этом заявил Антон Геращенко, советник министра внутренних дел.

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Путин обманывал Запад

Геращенко объяснил, что речь идет и о Крыме, и о Донбассе. В то же время он подчеркнул, что "игры" с Путиным уже закончились, и очень жаль, что тот на протяжении многих лет обманывал западных лидеров или же они сами позволяли ему это делать.

"Гитлер XXI века"

Далее Геращенко вспомнил речь российского президента на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Якобы он фактически описал, что будет делать дальше. Чиновник объяснил, что еще тогда Путин выразил стремление укреплять российское господство в странах бывшего СССР, но тогда его не расслышали.

Но сейчас всем уже известно, что Путин – это Гитлер XXI века. Его надо останавливать любым способом,

– подчеркнул он.

Геращенко считает, что государство-агрессор проиграло еще в тот день, когда Путин принял решение о полномасштабном вторжении в Украину. Ведь с нами – весь мир, а Россия теряет собственную субъектность.

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