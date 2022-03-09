Обмеження повинні працювати доти, поки не буде повернута повна територіальна цілісність України. На цьому наголосив Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ.

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Путін обманював Захід

Геращенко пояснив, що мовиться і про Крим, і про Донбас. Водночас він підкреслив, що "ігри" з Путіним вже закінчилися, й дуже шкода, що той упродовж багатьох років обманював західних лідерів, або ж вони самі дозволяли йому це робити.

"Гітлер XXI століття"

Далі Геращенко пригадав промову російського президента на Мюнхенській безпековій конференції у 2007 році. Мовляв, він фактично описав, що робитиме далі. Посадовець пояснив, що ще тоді Путін висловив прагнення укріплювати російське панування у країнах колишнього СРСР, але тоді його не розчули.

Але зараз усім вже відомо, що Путін – це Гітлер XXI століття. Його треба зупиняти у будь-який спосіб,

– наголосив він.

Геращенко вважає, що держава-агресорка програла ще у той день, коли Путін ухвалив рішення про повномасштабне вторгення в Україну. Адже з нами – весь світ, а Росія втрачає власну суб'єктність.

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