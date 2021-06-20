"Игры в социализм": вмешательство власти в бизнес углубит экономический кризис, – Голобуцкий

Ряд стран в условиях кризиса идет по пути стратегической поддержки бизнеса. Украинская власть обещала не вмешиваться в дела бизнеса, но нарушила свое слово – и эти "игры в социализм" могут загнать Украину в еще больший кризис, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Как показывает мировая и, как следствие, украинская практика, частая смена экономических векторов не приносит результата. Послевоенная Европа, "азиатские тигры", Китай – добились успеха благодаря выстроенной системе. Любые метания в краткосрочной перспективе не дают результата. Отсутствие четких правил и понимания рынка на годы вперед заставляет и госпредприятия, и бизнес постоянно подстраиваться под быстро меняющиеся правила игры, что в свою очередь не дает возможности стратегически развиваться", – пишет автор.

И добавляет, что Украина в этом плане пока не сформировала для себя видения, что является проблемой.

"Сначала власти обещали либеральные реформы и отсутствие влияния государства на бизнес. Нужно сказать, что предложенную модель все взяли и занялись работой. Но после ориентиры снова изменились. Теперь мы решили заниматься социализмом и будем закрывать дыры в бюджете путем новых налогов и повышением акцизных сборов. Что мы получим в результате? Еще больший кризис, чем тот, в котором мы находимся", – отмечает Голобуцкий.

Он добавляет, что ряд стран в условиях кризиса идет по пути стратегической поддержки бизнеса: "США, Британия и даже Польша с Чехией поддерживают бизнес прямыми финансовыми вливаниями, дают налоговые каникулы – все для того, чтобы сохранить предприятия и иметь перспективы роста в будущем. Украина же, в этом плане все также продолжает тушить мелкие пожары ситуативными решениями, которые не имеют ничего общего с выигрышным планом и стратегией".