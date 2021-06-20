Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

"Як показує світова і, як наслідок, українська практика, часта зміна економічних векторів не приносить результату. Післявоєнна Європа, "азіатські тигри", Китай – домоглися успіху завдяки вибудуваній системі. Будь-які метання в короткостроковій перспективі не дають результату. Відсутність чітких правил і розуміння ринку на роки вперед змушує і держпідприємства, і бізнес постійно підлаштовуватися під швидкоплинні правила гри, що своєю чергою не дає можливості стратегічно розвиватися", – пише автор.

І додає, що Україна в цьому плані поки не сформувала для себе візії, що є проблемою.

"Спочатку влада обіцяла ліберальні реформи й відсутність впливу держави на бізнесові справи. Потрібно сказати, що запропоновану модель все взяли й зайнялися роботою. Але після орієнтири знову змінилися. Тепер ми вирішили займатися соціалізмом і будемо закривати дірки в бюджеті шляхом нових податків і підвищенням акцизних зборів. Що ми отримаємо в результаті? Ще більшу кризу, ніж та, в якій ми знаходимося", – зазначає Голобуцький.

Він додає, що низка країн в умовах кризи йде шляхом стратегічної підтримки бізнесу: "США, Британія і навіть Польща з Чехією підтримують бізнес прямими фінансовими вливаннями, дають податкові канікули – все для того, щоб зберегти підприємства і мати перспективи росту в майбутньому. Україна ж, в цьому плані, все також продовжує гасити дрібні пожежі ситуативними рішеннями, які не мають нічого спільного з виграним планом і стратегією".