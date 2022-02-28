В их песни "я ничего не знал" не верю, - генерал ВСУ о российских пленных

Российские оккупанты массово сдаются в плен украинским военным и заявляют, что не знали, куда ехали. Однако генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что их оправданиям не верит.

Об этом он сказал в эфире 24 канала. По его словам, люди шли целенаправленно на войну, но на них снизошло прозрение.

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В их песни "я заблудился, я ничего не знал" я не верю,

– заявил Кривонос.

"Они думали, что будет легкая прогулка и все будут выходить к ним с караваями, хлебом и солью, а здесь с каждого перекрестка либо стреляют в спину, либо сжигают технику", – добавил он.

Стоит отметить, что оккупанты сдаются в плен ВСУ сразу целыми группами. Часто свои действия они объясняют одинаково – ехали на учения и не знали, куда их отправляют.

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