Их поведение нет смысла анализировать, – Венедиктова о заявлениях о "вымышленных убийствах"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала дерзкие заявления Министерства обороны России, что якобы все фото и видео насилия, убийства и откровенного уничтожения украинского народа "постановка".

Свое мнение она озвучила в прямом эфире телеканала Рада. Ирина Венедиктова отметила, что ей уже надоело комментировать нелепые пропагандистские заявления Кремля.

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Генпрокурор сообщила, что в первые дни полномасштабного вторжения России на территорию суверенной Украины обращалась к гражданам Российской Федерации и даже пыталась обратиться к российским пропагандистам.

Теперь я понимаю, что вообще нет никакого смысла анализировать их поведение. Вот просто нет. Мы анализируем те преступления, которые они совершают. И их Министерство обороны, их МИД и вся их Госдума – это просто какая-то большая ложь, которую они распространяют, и возможно они уже и сами в нее верят, а возможно и нет,

– отметила Венедиктова.

По ее словам, для Украины не имеет значения, какие пропагандистские заявления вбрасывает власть России, ведь они так или иначе все будут привлечены к ответственности как военные преступники.

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