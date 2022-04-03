Свою думку вона озвучила у прямому ефірі телеканалу Рада. Ірина Венедіктова зазначила, що їй вже набридло коментувати безглузді пропагандистські заяви Кремля.

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Генпрокурор повідомила, що в перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію суверенної України зверталася до громадян Російської Федерації та навіть намагалась звернутись до російських пропагандистів.

Тепер я розумію, що взагалі немає жодного сенсу аналізувати їхню поведінку. От просто, немає. Ми аналізуємо ті злочини, які вони вчиняють. І їхнє Міністерство оборони, їхнє МЗС і вся їхня Держдума – це просто якась велика брехня, яку вони розповсюджують і можливо вони вже й самі в неї вірять, а можливо й ні,

– зазначила Венедіктова.

За її словами, для України немає значення, які пропагандистські заявки вкидає влада Росії, адже вони так чи інакше всі будуть притягнуті до відповідальності як воєнні злочинці.

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