"Их там нет": в России заявили, что у них нет олигархов

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 26 марта заявил, что у России нет олигархов. Таким образом Кремль попытался упрекнуть президента США Джозефа Байдена, но еще раз высмеял сам себя.

Одиозное заявление Пескова было распространено российскими СМИ. 24 канал передает детали.

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Олигархов в России "нет"

Жесткие санкции Запада заставили простых россиян биться за сахар и бумагу А4. Между тем, российские олигархи пытаются хоть как-то спасти свое положение и вывезти из уже почти полностью изолированной страны-террористки все награбленное.

Недавно в своем выступлении президент США Джозеф Байден заявил, что жесткие санкции Запада "забрали у российских олигархов все". Кремль в ответ смог выжать очередную абсурдную и забавную реплику:

По-видимому, президент США не понимает, что это не олигархи. Олигарх – это бизнесмен, который добрался до власти, а единственный олигарх, который в последнее время добрался до власти – это Трамп. У нас, вероятно, последним таким олигархом был Ходоровский,

– изрыгнул Песков.

По словам подстилки Путина, за все яхты, самолеты и поместья "российских бизнесменов" были уплачены налоги, "ценой которых развивались западные экономики". Пресс-секретарь главы рашистов вместе с тем назвал всех российских подсанкционных миллиардеров "совершенно честными законными предпринимателями", а США своими ограничениями "ограбили их, как во времена Дикого Запада".

Комментировать здесь, в общем-то, нечего. Одним словом – занавес, желательно железный и плотный.

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