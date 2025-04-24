Их убила Россия: в Киеве прощаются с 17-летним Даниилом Худей и его родителями

В Киеве 28 апреля прощаются с погибшими в результате циничного обстрела России, который состоялся 24 апреля. Так, в последний путь провожают 17-летнего Даниила Худю и его родителей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Важно Родителей тоже убила Россия, сестра – в больнице: кем был 17-летний погибший в результате удара по Киеву

В Киеве прощаются с погибшей семьей

В понедельник, 28 апреля, в Киеве в последний путь проводят 17-летнего Даниила Худю и его родителей, которые погибли в результате массированной атаки 24 апреля. На прощание пришли родные, друзья, одноклассники парня, соседи и просто киевляне.

Прощание с Даниилом и его родителями в Киеве: смотрите видео