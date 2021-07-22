Их ждет неминуемое поражение, – Малюська об иске России против Украины

Россия впервые в истории подала иск в Евросуд по правам человека против Украины. Глава украинского Минюста Денис Малюська считает, что Москву в этом процессе ждет неизбежное поражение.

Свое мнение по иску России в ЕСПЧ Малюська написал в соцсетях. Он заметил, что бессмысленным шаг Москвы назвать нельзя.

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Появится площадка для промывания мозгов, – Малюська

У них (в России – 24 канал) появится дополнительная медиаплощадка для промывания мозгов и медиаповод. Но с юридической точки зрения – их ожидает неминуемое поражение,

– заявил Малюська.

В иске изложили все мифы пропаганды

Чиновник подчеркнул, что генпрокуратура и МИД России, вполне возможно, спутали Евросуд с каким-то "шоу на российском телевидении", настолько странно выглядят некоторые "обвинения".

В заявлении в суд изложили все мифы российской пропаганды,

– добавил глава Минюста.

В перечень собрали "обвинения" за 7 лет

Отметим, что об иске сообщили в генпрокуратуре России. Это первая межгосударственная жалоба российской стороны в ЕСПЧ. В перечень обвинений против Украины собрала все что угодно за последние 7 лет.

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В чем обвиняет Россия Украину: