Их ждет неминуемое поражение, – Малюська об иске России против Украины
Источник:фейсбук Дениса Малюськи
Россия впервые в истории подала иск в Евросуд по правам человека против Украины. Глава украинского Минюста Денис Малюська считает, что Москву в этом процессе ждет неизбежное поражение.
Свое мнение по иску России в ЕСПЧ Малюська написал в соцсетях. Он заметил, что бессмысленным шаг Москвы назвать нельзя.
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Появится площадка для промывания мозгов, – Малюська
У них (в России – 24 канал) появится дополнительная медиаплощадка для промывания мозгов и медиаповод. Но с юридической точки зрения – их ожидает неминуемое поражение,
– заявил Малюська.
В иске изложили все мифы пропаганды
Чиновник подчеркнул, что генпрокуратура и МИД России, вполне возможно, спутали Евросуд с каким-то "шоу на российском телевидении", настолько странно выглядят некоторые "обвинения".
В заявлении в суд изложили все мифы российской пропаганды,
– добавил глава Минюста.
В перечень собрали "обвинения" за 7 лет
Отметим, что об иске сообщили в генпрокуратуре России. Это первая межгосударственная жалоба российской стороны в ЕСПЧ. В перечень обвинений против Украины собрала все что угодно за последние 7 лет.
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В чем обвиняет Россия Украину:
- В гибели мирного населения на Майдане, в Доме профсоюзов в Одессе и на Донбассе во время проведения АТО.
- В подавлении свободы слова и преследовании политиков и журналистов, а также рядовых граждан.
- В дискриминации русского населения и вытеснении русского языка.
- В лишении возможности жителей Востока участия в выборах центральной власти.
- В ответственности за трагедию рейса MH17 на Донбассе.