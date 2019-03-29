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      Их убил угарный газ: в Киеве во время пожара погибла супружеская пара

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      В Киеве во время пожара погибла супружеская пара
      В Киеве во время пожара погибла супружеская пара / Информатор

      В пятницу, 29 марта, в Киеве по адресу улица Автозаводская, 61 произошел пожар. Горела квартира на четвертом этаже шестнадцатиэтажки. В результате пожара погибли два человека.

      Вызов на линию 101 поступил около 9 утра. Об этом сообщает Информатор с места происшествия. Огонь охватил одну из комнат двухкомнатной квартиры на площади 20 квадратных метров. Пожарные за считанные минуты ликвидировали возгорание, однако спасти потерпевших не удалось.

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      Когда спасатели зашли в квартиру, то в прихожей они увидели женщину без сознания, ей было 77 лет . Пострадавшую вынесли на улицу и передали медикам, но, к сожалению спасти ее не удалось. Также на кухне нашли мужчину 1941 года рождения. Его также вынесли на улицу, но и его спасти не удалось.

      Карта Киева с обозначением места инцидента:

      Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате инцидента одна из комнат квартиры выгорела полностью. На месте работали пять единиц основной и специальной спасательной техники и более 20 пожарных. Также дежурили медики и полиция. Причину пожара и детали инцидента выясняют.

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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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