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      Їх вбив чадний газ: у Києві під час пожежі загинула подружня пара

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      У Києві під час пожежі загинула подружня пара
      У Києві під час пожежі загинула подружня пара / Інформатор

      У п'ятницю, 29 березня, в Києві за адресою вулиця Автозаводська, 61 сталася пожежа. Горіла квартира на четвертому поверсі шістнадцятиповерхівки. Внаслідок пожежі загинуло дві людини.

      Виклик на лінію 101 надійшов близько 9-ї ранку. Про це повідомляє Інформатор з місця події. Вогонь охопив одну з кімнат двокімнатної квартири на площі 20 квадратних метрів. Пожежники за лічені хвилини ліквідували загорання, проте потерпілих врятувати не вдалось.

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      Коли рятувальники зайшли в квартиру, то в передпокої вони побачили непритомну жінку, їй було 77 років. Потерпілу винесли на вулицю і передали медикам, але, на жаль врятувати її не вдалося. Також на кухні знайшли чоловіка 1941 року народження. Його також винесли на вулицю, але і його врятувати не вдалося.

      Карта Києва із позначенням місця інциденту:


      Пожежні оперативно ліквідували загорання. В результаті інциденту одна з кімнат квартири вигоріла повністю. На місці працювали п'ять одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки та понад 20 пожежників. Також чергували медики та поліція. Причину пожежі та деталі інциденту з'ясовують.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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