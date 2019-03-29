Їх вбив чадний газ: у Києві під час пожежі загинула подружня пара

У п'ятницю, 29 березня, в Києві за адресою вулиця Автозаводська, 61 сталася пожежа. Горіла квартира на четвертому поверсі шістнадцятиповерхівки. Внаслідок пожежі загинуло дві людини.

Виклик на лінію 101 надійшов близько 9-ї ранку. Про це повідомляє Інформатор з місця події. Вогонь охопив одну з кімнат двокімнатної квартири на площі 20 квадратних метрів. Пожежники за лічені хвилини ліквідували загорання, проте потерпілих врятувати не вдалось.

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Коли рятувальники зайшли в квартиру, то в передпокої вони побачили непритомну жінку, їй було 77 років. Потерпілу винесли на вулицю і передали медикам, але, на жаль врятувати її не вдалося. Також на кухні знайшли чоловіка 1941 року народження. Його також винесли на вулицю, але і його врятувати не вдалося.

Карта Києва із позначенням місця інциденту:



Пожежні оперативно ліквідували загорання. В результаті інциденту одна з кімнат квартири вигоріла повністю. На місці працювали п'ять одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки та понад 20 пожежників. Також чергували медики та поліція. Причину пожежі та деталі інциденту з'ясовують.

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