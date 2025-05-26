В Defence Express раскрыли, использует ли Россия искусственный интеллект для управления "Шахедами"

Западные СМИ пишут, что современные версии "Шахедов" управляются искусственным интеллектом. Однако в Defence Express эту информацию опровергли.

Главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире 24 Канала озвучил, что противник не управляет своими дронами-камикадзе с помощью искусственного интеллекта и потребности в этом нет.

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Об угрожающей тактике врага

Относительно информации о том, что россияне вставляют в "Шахеды" 3G/4G модемы, как отметил Катков, это действительно так, но это не новость, об этом было известно еще полтора года назад.

По его словам, они это время от времени делают, могут установить камеру и получать изображение, а могут дополнительное разведывательное оборудование, чтобы получать канал связи независимо от места нахождения "Шахеда".

Он может поймать мобильный высокоскоростной интернет и передать информацию к оператору, а тот после этого перенацелить дрон, ввести новые координаты, по которым он будет поражать цель,

– отметил Катков.

Это, по словам главного редактора Defence Express, несет угрозу и с этим украинская сторона борется давно. Он отметил, что не помнит, чтобы в публичной плоскости появлялась информация о том, что враг продолжает активно применять эту практику. Поэтому очевидно, если противник использует определенное украинское решение, можно найти средство, чтобы он этого не мог в дальнейшем сделать.

Напомним, на днях командир полка "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что Россия продолжает развивать производство БпЛА и осуществлять модернизацию дронов. Он сообщил, какой номенклатуры беспилотников у россиян больше.