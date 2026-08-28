Об этом разведчик рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Дженни Клочко.

Что сказал "Девятый" о работе подразделения?

По его словам, главным приоритетом подразделения остается эффективное уничтожение российских оккупантов.

Командир подчеркнул, что технологический прогресс не снимает потребности в бойцах спецназначения.

Самое главное правило, о котором забывают молодые футуристы, разрабатывающие дроны, – место, куда не ступила нога человека, не считается освобожденным. Поэтому мы сторонники синхронизации роботизированной техники, технологий, других устройств, которые можно использовать в рамках боевых операций, искусственного интеллекта, а также непосредственного участия человека – спецназа с опытом и навыками,

– сказал командир.

Тестирование новых систем и противодействие угрозам со стороны России

В настоящее время спецподразделение испытывает новейшую систему для беспилотных платформ, которая позволит еще эффективнее наносить удары по агрессору.

"Девятый" отметил, что Россия также активно развивает собственные проекты беспилотных морских комплексов. Почему украинским силам важно постоянно совершенствоваться и повышать уровень технологических средств и тактик.

В то же время военный отметил важную роль украинских спецназовцев в современной войне.

Я четко понимаю, что на данный момент мы все уже являемся легендами этой войны. Группа 13, Черноморский легион, спецподразделение Тимура, Артан, Шаманбат, другие подразделения ГУР – множество ребят, которые уже стали легендами. Наша задача сейчас – уничтожать врага,

– подчеркнул он.

Больше о современной войне на море, в частности о том, почему технология "камикадзе" уже устарела, а также об эксклюзивных деталях боевого пути "Девятого" – от обороны Киева до создания технологического подразделения ГУР, которое оперирует сложными системами, – узнайте из интервью.

Интервью разведчика "Девятого": смотрите видео