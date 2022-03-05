IKEA уходит с рынка государства-агрессора: россияне дерутся за кастрюли

Международные компании массово покидают российский рынок. Среди них – IKEA. Россияне, чтобы купить последние в стране товары этого бренда, готовы даже драться.

Из-за вторжения России в Украину и циничной войны против украинских городов и мирного населения мировой бизнес массово идет с территории государства-агрессора.

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IKEA уходит из России, люди дерутся

В частности, российский рынок покидает IKEA. После того как россияне узнали об этом, они кинулись в магазины, чтобы воспользоваться последним шансом купить товары этой компании.

В сети обнародовали видео, на котором женщины идут на отчаянные шаги, чтобы стать владелицами кастрюль от IKEA, – устраивают драку.

Россиянки дерутся за кастрюли: смотрите видео

К слову, в сети опубликовали фото торгового центра без вывесок магазинов и брендов, которые прекратили работать в России из-за ее нападения на Украину. Там остались голые стены.

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