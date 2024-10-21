В Судане сбили грузовой самолет, на борту которого могли быть россияне: кадры с места падения

В Судане 21 октября сбили грузовой самолет. Вероятно, на борту могли быть россияне.

В частности, это подтверждают опубликованные в сети кадры. На видео и фото видно российские паспорта и инструкции на языке страны-агрессора, передает 24 Канал.

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Кадры с места сбития самолета в Судане

В сети сообщают, что в Дарфуре на западе Судана сбили грузовой самолет. Вероятно, что это борт Ил-76, на борту которого были россияне. Интересно, что борта Ил-76 враг использует, чтобы перевозить вооружение.

Известно, что в Дарфуре ведутся бои между силами быстрого реагирования и регулярной армией. Пока никаких официальных деталей этого инцидента нет, впрочем, в сети появились видео, на которых показали сбивание самолета.

Сбивание самолета в Судане: смотрите видео

На других видео неизвестные лица в военной форме показывают сбитый самолет. На кадрах видно, что некоторые обломки продолжают гореть.

Сбитый самолет в Судане: смотрите видео

На этом же видео люди в военной форме показывают удостоверение, вероятно, российского члена экипажа. На нем видно фотографию мужчины и имя. Это главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC Виктор Гранов.



Удостоверение, которое нашли на борту сбитого самолета / Фото из сети

На другом видео показали масштабный пожар. Вероятно, эти кадры могли снять сразу после сбития самолета.

Горят обломки самолета: смотрите видео

Сбитый самолет в Судане: смотрите видео

В сети также появились фото российского паспорта и инструкции на языке страны-агрессора. Вероятно, они также были на борту.



Российский паспорт, который якобы нашли на борту / Фото из сети



Инструкция со сбитого самолета / Фото из сети

Посольство России в Судане уже подтвердило, что катастрофу. Пока неизвестно, сколько человек погибло. Обычно, на борту Ил-76 может быть 5 членов экипажа.

Некоторые телеграм-каналы пишут, что мятежники из ранее проправительственной военизированной организации Силы быстрого реагирования берут на себя ответственность за подбитый самолет. Портал Sudanwarmonitor, который отслеживает военную ситуацию в стране, добавляет, что суданские сепаратисты по ошибке сбили грузовой самолет из ОАЭ, экипаж которого частично состоял из россиян.