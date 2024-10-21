Зокрема, це підтверджують опубліковані у мережі кадри. На відео та фото видно російські паспорти та інструкції мовою країни-агресорки, передає 24 Канал.

До теми У Судані могли збити вантажний літак з росіянами

Кадри з місця збиття літака у Судані

У мережі повідомляють, що у Дарфурі на заході Судану збили вантажний літак. Ймовірно, що це борт Іл-76, на борту якого були росіяни. Цікаво, що борти Іл-76 ворог використовує, щоб перевозити озброєння.

Відомо, що Дарфурі ведуться бої між силами швидкого реагування та регулярною армією. Наразі жодних офіційних деталей цього інциденту немає, втім, у мережі з'явилися відео, на яких показали, ймовірно, збиття літака.

Збиття літака у Судані: дивіться відео

На інших відео невідомі особи у військовій формі показують збитий літак. На кадрах видно, що деякі уламки продовжують горіти.

Збитий літак у Судані: дивіться відео

На цьому ж відео люди у військовій формі показують посвідчення, ймовірно, російського члена екіпажу. На ньому видно світлину чоловіка та ім'я. Це головний інженер компанії Airline Transport Incorporation FZC Віктор Гранов.



Посвідчення, яке знайшли на борту збитого літака / Фото з мережі

На іншому відео показали масштабну пожежу. Ймовірно, ці кадри могли зняти відразу після збиття літака.

Горять уламки літака: дивіться відео

Збитий літак у Судані: дивіться відео

У мережі також з'явилися фото російського паспорта та інструкції мовою країни-агресорки. Ймовірно, вони також були на борту.



Російський паспорт, який нібито знайшли на борту / Фото з мережі



Інструкція зі збитого літака / Фото з мережі

Посольство Росії у Судані вже підтвердило, що катастрофу. Наразі невідомо, скільки осіб загинуло. Зазвичай, на борту Іл-76 може бути 5 членів екіпажу.

Деякі телеграм-канали пишуть, що бунтівники з раніше проурядової воєнізованої організації Сили швидкого реагування беруть на себе відповідальність за підбитий літак. Портал Sudanwarmonitor, який відстежує військову ситуацію в країні, додає, що суданські сепаратисти помилково збили вантажний літак з ОАЕ, екіпаж якого частково складався з росіян.