Представитель ГУР МО Андрей Юсов в очередной раз высказался относительно падения Ил-76 в Белгородской области. В эфире телемарафона он рассказал об использовании этого самолета россиянами до катастрофы, передает 24 Канал.
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Что известно об Ил-76
Как пояснил Юсов, именно этот самолет ранее доставлял вооружение на аэродром в Энгельс и в Белгород. Ил-76 заметили в аэропорту "Энгельс-2", который используется для обеспечения стратегической авиации России боекомплектом. В том числе ракетами, которые российские захватчики используют для нанесения ударов по Украине.
Это тот самолет, который поставлял в Белгородскую область ракеты С-300 и С-400 для ударов по Харькову и области. Сами россияне говорят, что те меры, которые используются для поставки сил и средств противника, используются одновременно, вероятно, для транспортировки пленных,
– заявил представитель ГУР.
По его словам, если это действительно так, то российские оккупанты фактически признались в очередном военном преступлении.
Что говорят эксперты об этой ситуации
- Военный обозреватель Денис Попович недавно в разговоре с 24 Каналом назвал версию кремлевских пропагандистов с якобы пребыванием украинских пленных на борту Ил-76 абсолютно нереалистичной. Он напомнил, что Россия неоднократно пыталась скрыть свои военные преступления.
- Эксперт предупредил, что Москва начнет распространять различные фейковые версии относительно падения Ил-76, чтобы сбросить с себя вину. По его мнению, страна-агрессорка вряд ли допустит международных расследователей к месту падения, потому что эти эксперты сразу поставят под сомнение основную российскую версию.
- Также на падение Ил-76 в Белгородской области отреагировал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он указал на немалое количество расхождений в заявлениях россиян. Еще эксперт отметил, что оккупанты с помощью этой информационной провокации хотят добиться прекращения поддержки Украины со стороны ее партнеров.
- Похожее мнение высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что все больше людей в мире воспринимают любые сообщения от Кремля исключительно как фейки.