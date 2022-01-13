Ильхам Алиев прилетит в Киев на встречу с Зеленским: известна дата

Владимир Зеленский встретится с президентом Азербайджана. Ильхам Алиев будет находиться в Украине с рабочим визитом.

Встреча состоится 14 января. В этот же день политики выступят с заявлениями в Мариинском дворце в Киеве.

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Зеленский встретится с президентом Азербайджана

14 января состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который будет находиться в нашей стране с рабочим визитом,

– говорится на сайте ОП.

Сейчас в Офисе Президента не сообщили тему разговора лидеров стран. Однако 15 декабря 2021 года Владимир Зеленский встречался с Ильхамом Алиевым.

Тогда президент Зеленский заявил, что вопрос освобождения граждан Украины, прежде всего крымских татар, которых незаконно удерживают в России, является одним из моих ключевых приоритетов.

Коротко о темах, которые обсуждали Зеленский и Алиев во время встречи в декабре 2021 года

Владимир Зеленский заявил об активизации двустороннего сотрудничества между странами, благодаря договоренностям, достигнутым в рамках его визита в Азербайджан в декабре 2019 года.

Президент Украины отметил, что политики акцентировали внимание на транспортно-логистическом потенциале сотрудничества. В частности – необходимости активизации работы для реализации транзита грузов по маршруту Европа – Кавказ – Азия с использованием железнодорожного и морского транспорта.

Также Зеленский вспомнил о положительном опыте сотрудничества Украины с азербайджанскими компаниями в сооружении автомагистралей и транспортных развязок в рамках Национальной программы "Большая стройка".

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