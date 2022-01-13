Зустріч відбудеться 14 січня. У цей же день політики виступлять з заявами у Маріїнському палаці, що у Києві.

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Зеленський зустрінеться з президентом Азербайджану

14 січня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Азербайджану Ільхама Алієва, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом,

– мовиться на сайті ОП.

Наразі у Офісі Президента не повідомили теми розмови лідерів країн. Проте у 15 грудня 2021 року Володимир Зеленський зустрічався з Ільхамом Алієвим.

Тоді президент Зеленський заявив, що питання звільнення громадян України, передусім кримських татар, яких незаконно утримують у Росії, є одним з моїх ключових пріоритетів.

Коротко про теми, які обговорювали Зеленський та Алієв під час зустрічі у грудні 2021 року

Володимир Зеленський заявив про активізацію двосторонньої співпраці між країнами, завдяки домовленостям, досягнутим у межах його візиту до Азербайджану в грудні 2019 року.

Президент України зауважив, що політики акцентували увагу на транспортно-логістичному потенціалі співпраці. Зокрема – необхідності активізації роботи для реалізації транзиту вантажів за маршрутом Європа – Кавказ – Азія з використанням залізничного та морського транспорту.

Також Зеленський пригадав про позитивний досвід співпраці України з азербайджанськими компаніями у спорудженні автомагістралей і транспортних розв'язок у межах Національної програми "Велике будівництво".

Детальніше про Ільхама Алієва – дивіться відео